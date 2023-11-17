المسجد الأقصى دون مصلين للجمعة السابعة (فيديو)

بات المسجد الأقصى فارغا تماما من المصلين للجمعة السابعة على التوالي بعد منع جيش الاحتلال الإسرائيلي دخول الفلسطينيين إلى باحاته وسماحه فقط لمن هم فوق ٧٠ عاما.

وأظهر الفيديو الذي نشرته قناة "العربية" اليوم الجمعة، خلو باحات المسجد الأقصى من المصلين، إذ اعتدت قوات الاحتلال على المصلين ومنعت دخولهم إلى المسجد.

وتدخل الحرب على غزة لليوم الـ42 على التوالي، يواصل الاحتلال عدوانه على القطاع، منذ أن بدأ في السابع من أكتوبر، بعد تنفيذ المقاومة الفلسطينية عملية طوفان الأقصى، بمنطقة غلاف غزة.

وبحسب أحدث إحصائية صادرة عن وزارة الصحة في غزة، ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر إلى أكثر من 11500 شهيد، بينهم أكثر من 8 آلاف طفل وسيدة، بالإضافة إلى 29 ألف جريح.

الاحتلال يريد فرض سيطرته على الأقصى

قال مرصد الأزهر الاحتلال الصـهيوني يصعد من مساعيه الخبيثة لفرض سيطرته على ساحات الأقصى المبارك وذلك في ظل انشغال العالم بالمجازر الدموية في الأراضي الفلسطينية المحتلة من خلال عدد من الإجراءات من بينها حجب موقع (هار هبيّت حداشوت- הר הבית חדשות) الموقع الرئيس المعنى بنقل وتوثيق كل الأخبار المتعلقة باقتحامات ساحات الأقصى المبارك.

أشار مرصد الأزهر أن الاحتلال سمح خلال الأيام الماضية لمستوطنين بالنفخ بالبوق علنًا داخل ساحات الأقصى المبارك، في خطوة خطيرة لإعلان السيطرة الصـهيو.نية على الأقصى وبدء الزمان اليـهودي وانتهاء الزمان الإسلامي فيه، وإيذانًا بقرب مجيء المخلص وبناء الهيكل الثالث المزعوم.

جدير بالذكر أن الأقصى شهد من قبل ظاهرة "نفخ البوق" ثلاث مرات في منطقة باب الرحمة بشكلٍ سريٍ، إلا أن حراس الأقصى استطاعوا توثيق المرة الأخيرة من تلك المرات الثلاث.