مصر تستقبل 100 ألف طن سكر أبيض مستورد خلال ايام

لتعزيز المخزون الاستراتيجي

تستقبل مصر خلال الفترة المقبلة 100 ألف طن سكر أبيض مستورد، تعاقدت عليها هيئة السلع التموينية مؤخراً لتعزيز المخزون الاستراتيجي .

وأكد ‏الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ‏أن التعاقدات الأخيرة للسكر تأتى طبقا لتوجيهات الرئيس ‏السيسى، لتلبية احتياجات ‏المواطنين من السلع الأساسية ضمن مبادرة خفض الأسعار.

ولفت المصيلحى إلي أن المخزون الاستراتيجي للسكر يكفى حتى ابريل 2024 ، منوهاً ان إلي بداية موسم حصاد محصول القصب و البنجر خلال شهري يناير ‏وفبراير القادمين .

و تشهد المعارض السلعية المشاركة في مبادرة رئاسة مجلس الوزراء لتخفيض اسعار السلع إقبالا كبيراً من المواطنين لتلبية إحتياجاتهم من السلع الأساسية

واكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن المبادرة التي تم إطلاقها في شهر أكتوبر الماضي و تستمر لمدة 6 أشهر منذ الإعلان عنها، تتضمن توفير 48 صنفا لعدد 7 مجموعات سلعية بتخفيضات تتراوح من 15 الي 25٪ .

وقال المصيلحي أن المبادرة يتم تنفيذها بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات الغذائية ، ما يساهم في تحقيق التوازن السلعي والمساهمة في السيطرة على مستويات الأسعار

وتشهد منطقة المطرية بمحافظة القاهرة، إقبالا كبيراً من المواطنين علي منافذ بيع السكر المشاركة ضمن مبادرة مجلس الوزراء لخفض الأسعار، حيث يتم توفيره بسعر 27 للكيلو في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين

وتقوم المنافذ بتخصيص 2 كيلو سكر لكل مواطن المبادرة السكر للمواطنين مع إمكانية زيادته لصالح الأسر تمتلك عدد كبير من الأفراد .

وتساهم المبادرة في أحداث توازن في السوق وتلبية احتياجات المواطنين من السلع الأساسية خاصة السكر والتي تشهد زيادة كبيرة في أسعارها لنقص المعروض

وأصدر الدكتور علي المصيلحى وزير التموين توجيهات لكافة المديريات بتكثيف الحملات الرقابية لضمان حصول المواطنين على السلع بالخصومات المعلنة، فضلا عن مراقبة طباعة الحد الأقصى لسعر البيع على المنتج بالمبادرة من قبل المنتجين و العارضين .

ونجحت الدولة مؤخراً في تطبيق منظومة خفض الاسعار تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وذلك بمشاركة واسعة من السلاسل التجارية و منافذ القطاع الخاص وكذلك المجمعات الاستهلاكية.

وتواصل الدولة ممثلة في وزارة التموين جهودها لتوفير جميع أنواع السلع المدعمة المدرجة ضمن منظومة السلع التموينية، إضافة إلي سلع فارق نقاط الخبز التي تصرف بالمجان لصالح 64 مليون مواطن من أصحاب البطاقات، ما زاد من القوة الشرائية للمواطنين .

من جانبه قال احمد كمال المتحدث الرسمي معاون الوزير ، ان الشركة ‏القابضة للصناعات الغذائية تضخ مابين 2000 الي 3000 ‏طن سكر يومياً بمنافذ صرف السلع التموينية للمستفيدين ‏من الدعم.

وأشار إلي ان الكميات التي ‏تصرف للمواطنين على بطاقة الدعم من السكر وحصول المواطن على ‏متطلباته من السكر بمبادرة تخفيض الأسعار تساهم فى تلبيه احتياجات ‏الأسرة المصرية من هذه السلعة الهامة.