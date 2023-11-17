منتخب الأوروجواي يوقف قطار انتصارات الأرجنتين

حقق منتخب الأوروجواي فوز ثمين، على الأرجنتين 2-0 في المباراة التي أقيمت على، فجر اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ليكسر منتخب الأوروجواي سلسلة من 4 انتصارات متتالية للمنتخب الأرجنتيني في التصفيات، وليُلحق ببطل كأس العالم هزيمته الأولى، عمومًا في العام الحالي 2023، وتحديدًا منذ الخسارة أمام السعودية، في نوفمبر 2022 بكأس العالم في قطر.

وتكمن رونالد أراوخو مدافع برشلونة، صناعة الحدث في مواجهة زميله السابق الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي.

رونالد أراوخو

وافتتح أراوخو التسجيل لمنتخب بلاده، في مرمى مضيفه الأرجنتيني في الدقيقة 41، قبل أن يضاعف مهاجم ليفربول داروين نونيز النتيجة في الدقيقة 87.

وعانى ليونيل ميسي من أجل الحفاظ على سجل الأرجنتين من دون خسارة، ولكنه اصطدم بدفاع حديدي ، الذي تمكن من إيقاف هجوم التانجو.

أراوخو يفسد السجل التاريخي لحارس الأرجنتين

وبتسجيل أراوخو الهدف الأول في شباك الأرجنتين، تمكن من إنهاء سلسلة الأرقام القياسية التي يتمتع بها الحارس إيميليانو مارتينيز، كأكثر حارس مرمى حفاظًا على نظافة شباكه، في تاريخ التانجو من حيث عدد الدقائق المتتالية.

مارتينيز

وأوقف مدافع برشلونة مسيرة إيميليانو مارتينيز، في الحفاظ على شباكه نظيفة في 763 دقيقة متتالية، على مدار أكثر من 8 مباريات.

وكان آخر هدف استقبلته شباك الحارس البالغ من العمر 31 عاما على المستوى الدولي، يعود إلى نهائي كأس العالم 2022 أمام فرنسا يوم 18 ديسمبر الماضي، عندما استقبلت شباكه ثلاثة أهداف "هاتريك" عن طريق كيليان مبابي في المباراة التي انتهت بالتعادل 3- 3 قبل أن يحقق "تانجو" الفوز بركلات الترجيح.