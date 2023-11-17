فينسيوس جونيور ينضم لقائمة مصابي ريال مدريد

تلقى فريق ريال مدريد الاسباني أخباراً غير سارة في الساعات الأخيرة بعد إنضمام البرازيلي فينسيوس جونيور لقائمة المصابين بالفريق.

وتعرض فينسيوس جونيور لإصابة قوية على مستوى عضلات الفخذ خلال مشاركته في مباراة البرازيل أمام كولومبيا ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم.

وإضطر المدير الفني لمنتخب البرازيل لإجراء تبديل مبكر بخروج فينسيوس منذ الدقيقة 27 من عمر المباراة التي شهدت تحقيق منتخب كولومبيا لفوز مستحق على السيلساو.

وضربت موجة من الإصابات لاعبي الفريق الملكي الإسباني خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة، حيث تعرض كامافينجا لإصابة قوية خلال تدريبات منتخب مصرنسا بينما يحتاج زميله تشواميني لستة أسابيع للتعافي من إصابته، بينما يقترب داني سيبايوس لاعب الوسط من العودة بعد دخوله المرحلة الأخيرة من التأهيل.