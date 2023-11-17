تعرف على شروط الحصول على معاش إضافي في قانون التأمينات

الحصول على معاش إضافى.. كشفت هيئة التأمينات الاجتماعية، عن معاشات إضافية لفئات محددة في المجتمع، للتسهيل على المواطنين الأكثر احتياجًا، نظرًا للظروف المعيشية الصعبة.

شروط الحصول على معاش إضافي

يشترط بعض الشروط للحصول على معاش إضافي، وفقًا لما جاء في التأمينات الاجتماعية:-

- أن يكون هناك سجل للمؤمن عليه في سجلات العاطلين عن العمل، وذلك بمكتب القوى العاملة المختص.

- ألا يكون المؤمن عليه قد تخلى عن مهنته حتى لا يحتسب من حالات الانقطاع عن العمل.

- أن يكون المؤمن عليه لصرف معاش إضافي، غير متوقف بسبب حكم نهائي في المحكمة، أو جنحة تمس الشرف أو الأخلاق.

- أن يلتزم بالتواجد في مكتب القوى العاملة التابع له، وفي المواعيد المحددة له، وذلك بقرار من القوى العاملة.

قانون التأمينات الجديد 2023

وجاء نص المادة عن معاش إضافي في قانون التأمينات كالتالي: «يجوز للمؤمن عليه الذي يزيد أجره عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني، أن يطلب الحصول على معاش إضافي من الهيئة، مقابل الاشتراك عن الجزء الزائد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني، بما لا يجاوز 100% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك».

إنشاء حساب شخصي للمؤمن عليه

وأشار قانون التأمينات الاجتماعية، إلى أنه يجرى إنشاء حساب شخصي للمؤمن عليه في صندوق التأمين الاجتماعي، وذلك مقابل الحصول على معاش إضافي، وبين القانون النظام التأمينى المكمل، كما بين نسبة الاشتراكات التي يلتزم بها المؤمن عليه، وشروط وقواعد الانتفاع بهذه المادة.

قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

جدير بالذكر أنه قد نظم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، المعمول به حاليا الصادر برقم 148 لسنة 2019، العديد من ضوابط الاستفادة من نظام "المعاش الإضافي"، وشروط الاستفادة من تعويض تأمين البطالة.