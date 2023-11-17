بورسعيد تستقبل ثان مؤتمرات رئيس الوفد فى إنتخابات الرئاسة

رسالة جديدة من الدكتور عبد السند يمامة للشعب المصرى

استعدت لجنة الوفد العامة ببورسعيد برئاسة المستشار صفوت عبد الحميد لإستقبال الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد والمرشح لإنتخابات رئاسة الجمهورية والذى سيعقد مؤتمرا جماهيرا كبيرا بالمركز الثقافى ببورسعيد مساء اليوم يتناول فيه أهم القضايا المطروحة على الساحة حاليا سواء على المستوى المحلى وقضايا المجتمع المصرى أو على المستوى الإقليمى والدولى خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وأحداث غزة ، ويوجه "عبد السند" رسالة جديدة للشعب المصرى عن القضايا التى تهم المواطن وأهمها الظروف الإقتصادية الحالية وإرتفاع أسعار السلع والخدمات ، وأيضا رؤية الوفد فى إصلاح التعليم وتطوير منظومة الصحة والتى طرح لها حلول فى البرنامج الرئاسى الذى طرحه من خلال الحملات والجولات الإنتخابية واللقاءات فى البرامج الفضائية ، وهو برنامج شامل يركز على الإصلاح السياسى كمدخل حقيقى للإصلاح الإقتصادى بجانب الإصلاح التشريعى للقوانين الإقتصادية والتسهيل على المستثمرين والبدء بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتصنيع والزراعة أولويات المرحلة القادمة لإنقاذ الإقتصاد المصرى من عثرته والتوقف عن الإستدانة والتركيز على جذب الإستثمارات العربية والأجنبية .

من جانبه أكد المهندس حمدى قوطة عضو الهيئة العليا والمشرف على المؤتمر أن بورسعيد جاهزة لإستقبال رئيس الوفد والمرشح الرئاسى والذى يحضر لقاء الليلة ويحمل شعار "الوطن أولا وأخيرا " ، حيث يعتبر مؤتمر بورسعيد من المؤتمرات الهامة التى يعقدها الدكتور عبد السند يمامة فى إطار حملته الإنتخابية لرئاسة الجمهورية ، ويحضر المؤتمر نواب الوفد بمجلسي النواب والشيوخ وقيادات وأعضاء الهيئة العليا وابناء المدينة الباسلة ورؤساء اللجان والأقسام وأعضاء الوفد وقياداته بمحافظات الإسماعيلية والسويس والشرقية ودمياط .