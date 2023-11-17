جامعة جنوب الوادي تُوزع أغذية لـ 1500 أسرة في شلاتين

قام وفد جامعة جنوب الوادي، اليوم الجمعة، بقافلة حلايب وشلاتين وأبورماد برعاية الدكتور أحمد عكاوى رئيس الجامعة بتوزيع كميات متنوعة من المواد الغذائية بمنطقة شلاتين بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي والقيادات الشعبية.

في إطار دور جامعة جنوب الوادى في تعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية اتساقا مع رؤية مصر ٢٠٣٠

بحضور الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة الأسبق والدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئية والدكتور علي الدين عبد البديع منسق عام القافلة.

وأكد نائب رئيس الجامعة، أنه تم تقديم المساعدات لعدد ١٥٠٠ أسرة في محيط مدينة شلاتين بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية.

وأضاف الدكتور علي الدين عبدالبديع منسق عام القافلة، أنه تم توزيع الأدوات المكتبية على طلاب المدارس بمنطقة شلاتين وسط ترحيب كبير بوفد الجامعة من أهالي مدينة شلاتين مشيرا أنه يجري الإعداد لإجراء دراسة سوسيولوجية للاحتياجات التنموية لمدينة شلاتين.

فحص 320 مواطنا ومواطنة

وأكد رئيس الجامعة، أن أنشطة اليوم الأول تضمنت مناظرة 320 حالة في تخصصات: ( الصدر – الأنف والأذن والحنجرة – الرمد – العظام – الباطنة- الجلدية – المسالك – النساء والتوليد – الجراحة – الأطفال) كما تم تحويل عددا من الحالات إلى المستشفى الجامعي لتوفير العناية اللازمة كما قام فريق كلية طب الفم والأسنان بتقديم الخدمات الطبية لعدد 20 حالة.

وقال الدكتور محمد سعيد عبد الله نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن فعاليات اليوم الأول بمدينة شلاتين تضمنت جلسات توعية أسرية قام بها أعضاء هيئة التدريس من كلية التمريض و تستأنف القافلة خدماتها المتنوعة في حلايب وشلاتين و أبورماد حتى 18 نوفمبر.

وأضاف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة الطبية تضم تخصصات ( النساء والتوليد – الأطفال – الجراحة العامة – الباطنة – الصدرية – المسالك – العظام ) وفرق طبية من كليات طب الفم والأسنان، الطب البيطري وصيادلة لتقديم العلاج للمواطنين.