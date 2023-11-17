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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

"زينهم".. قصة وأبطال المسلسل قبل انطلاق عرضه

مسلسل زينهم
مسلسل زينهم

تنطلق أولى حلقات مسلسل "زينهم"، الأحد المقبل الموافق 19 نوفمبر، ومن المقرر أن يذاع عبر شبكة قنوات ON.

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أحمد داوود يجسد شخصية طبيب بمسلسله "زينهم"

مواعيد مسلسل زينهم

ومن المقرر أن يعرض مسلسل زينهم، من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة الثامنة مساءً، بدءا من الأسبوع المقبل. 

 

أبطال مسلسل زينهم

ويشار إلى ان مسلسل زينهم، مكون من 30 حلقة وبطولة أحمد داود، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، أحمد الرافعى، محمد أبو داود، يارا جبران، عماد رشاد، هناء الشوربجى، سلوى محمد على، انجى أبو السعود، أسامة أبو العطا، حمدى هيكل، بسمة نبيل، نورا مهدى، نسمة بهى وتأليف محمد سليمان عبد المالك وشارك في كتابة السيناريو والحوار محمد فتحى عبد المقصود، عمرو مؤمن، عمر مدحت الشحات وإخراج يحيى إسماعيل.

 

قصة مسلسل زينهم

يذكر ان مسلسل زينهم، تدور أحداثه حول الدكتور زينهم الطبيب الشرعي، الذي يحل القضايا بمعاونه فريقه.

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