تصفيات يورو 2024 .. سلوفاكيا تعود للظهور وكابوس جديد يهدد إيطاليا

دخلت التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024 " مراحلها الحاسمة بعد الوصول إلى الجولة التاسعة لدور المجموعات.

ونجحت 10 منتخبات في حسم بطاقة التأهل لنهائيات الأمم الأوروبية إضافة للمنتخب الألماني مستضيف البطولة.

10 منتخبات متأهلة ليورو 2024

وفرض المنتخب السلوفاكي نفسه كأحد أبرز الأسماء التي ستتواجد في النسخة المقبلة لبطولة أمم أوروبا.

وحسم المنتخب السلوفاكي تأهله بعد الفوز الكاسح مساء أمس على ضيفه الأيسلندي برباعية مقابل هدفين ليلحق بالمنتخب البرتغالي متصدر المجموعة العاشرة.

وتأهلت ليورو 2024 بشكل نهائي كلا من: المانيا وبلجيكا وفرنسا و البرتغالي وأسكتلندا وتركيا والنمسا وإنجلترا والمجر.

ورطة إيطاليا وهولندا

ويواجه المنتخب الإيطالي حامل لقب اليورو شبح عدم التأهل لمنافسات البطولة في تكرار لمشهد عدم التأهل لنهائيات كأس العالم في نسختي 2018 و 2022.

ويحتل منتخب إيطاليا المركز الثالث في المجموعة الثالثة خلف كلا من إنجلترا صاحب الصدارة والذي حسم التأهل للبطولة، والمنتخب الأوكراني صاحب الوصافة.

ويمتلك المنتخب الإيطالي 10 نقاط في رصيده بفارق 3 نقاط عن نظيره الأوكراني.

ويستضيف الآزوري منتخب مقدونيا الشمالية في مواجهة قوية وثأرية مساء اليوم بعدما فشل في تحقيق الفوز في المباراة الأولى التي جمعت بينهما في مقدونيا وإنتهت بالتعادل بهدف لكل منهما.

على الجاتب الآخر لا تبدو الأمور جيدة بالنسبة للمنتخب الهولندي العريق، حيث يخوض المنتخب البرتقالي منافسة شرسة مع نظيره اليوناني من أجل حسم بطاقة العبور الثانية عن المجموعة الثانية التي حسم الديوك الفرنسية صدارتها مبكراً.

ويتساوى منتخبي هولندا واليونان بـ 12 نقطة لكل منهما وبفارق 6 نقاط كاملة عن منتخب فرنسا.

كما تشهد المجموعة الرابعة بالتصفيات منافسة عنيفة بين ويلز وصيف المجموعة والمنتخب الكرواتي حيث يتساوى المنتخبين في عدد النقاط.