ارتفاع كبير فى أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الجمعة.. يحرص الكثير من المواطنين على معرفة أسعار الذهب على مدار تعاملاتها اليومية ، حرصا على شراء الشبكة وتحديد الوقت الأنسب للشراء خاصة بعد استقرار عيار 21 عند 2700 جنيها.

أسعار الذهب اليوم الجمعة

وبلغ متوسط أسعار الذهب اليوم الجمعة بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية كما يلي:-

عيار 24 بيع 3,063 شراء 3,086

عيار 22 بيع 2,808 شراء 2,829

عيار 21 بيع 2,680 شراء 2,700

عيار 18 بيع 2,297 شراء 2,314

عيار 14 بيع 1,787 شراء 1,800

عيار 12 بيع 1,531 شراء 1,543

الاونصة بيع 95,255 شراء 95,966

الجنيه الذهب بيع 21,440 شراء 21,600

الكيلو بيع 3,062,857 شراء 3,085,714

سعر الذهب بالمصنعية

يذكر أنه تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل حيث تترواح قيمة المصنعية مابين 30 و65 جنيهًا وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.