غدا.. تفعيل قيمة « الأمانة» وسلوك «النظام» بمعاهد الشرقية الأزهرية

قال الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، إن جميع المعاهد بالمنطقة نجحت في تفعيل أنشطة وفعاليات مبادرة «أنا الراقي بأخلاقي» على الوجه الأكمل خلال الأسبوعين الماضيين ضمن فعاليات المبادرة للفصل الدراسى الأول للعام الحالي 2024/2023.

وأشار رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية إلى أن مرحلة رياض الأطفال، انتهت من تفعيل سلوك النظافة، كما قام تلاميذ المراحل الابتدائية، والإعدادية والثانوية بتفعيل قيمة «الوفاء».

وأوضح منسق المنطقة أنه تم تفعيل عدد من الأنشطة الفنية والثقافية والدينية، وقام الطلاب بتنفيذها عبر مختلف الإدارات التعليمية بإشراف ومتابعة من منسقي الإدارات وشيوخ المعاهد والمعلمين المعنيين ، حيث تضمنت الأنشطة فقرات الإذاعة الصباحية على مدار الأسبوعين بجميع المعاهد بتناول فقرات متنوعة لسلوك النظافة ،وقيمة الوفاء بجميع المعاهد .

ولفت إلى عقد عدد من الندوات الدينية والثقافية بحضور علماء الوعظ والأوقاف بمختلف الإدارات التعليمية، كما تم تنفيذ عدد من المسرحيات التعليمية بداخل الصفوف الدراسية تعكس مظاهر متعددة للوفاء.

وذكر منسق المنطقة أن اللجنة التنسيقية للمبادرة بمنطقة الشرقية الأزهرية برئاسة الدكتور السيد الجنيدي، كرمت عدد كبير من منسقي المعاهد بمختلف الإدارات في حفل كبير تم إعدادة بديوان عام المنطقة، وذلك وفاءََا لمنسقي المعاهد الذين يبذلون جهود كبيرة شهد بها الجميع .

ونوه بأنه اعتبار‌َ‌ا من غد السبت الموافق ٢٠٢٣/١١/١٨م سوف يتم تفعيل سلوك « الأمانة » لمدة أسبوعين متصلين، كما سيتم تفعيل سلوك «النظام» لمرحلة رياض الأطفال وحتى نهاية المبادرة للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي.

وتهدف المبادرة التي أطلقها قطاع المعاهد الأزهرية إلى ترسيخ القيم التربوية والأخلاق الحميدة لدى طالب الأزهر الشريف بمعاهد الشرقية، ليكون قدوة للجميع، فضلًا عن مواجهة الانحرافات السلوكية والتصدي لها.