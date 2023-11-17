عاجل..السودان يطلب من الأمم المتحدة إنهاء مهمتها السياسية على الفور

بعث على صادق القائم بأعمال وزير الخارجية السوداني لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، رسالة للأمم المتحدة بضرورة إنهاء فوري لبعثتها السياسي في البلاد" يونيتامس".

وكتب صادق “(حكومة) السودان، طلبت من الأمم المتحدة إنهاء مهمة يونيتامس على الفور، وفي الوقت نفسه، نود أن نؤكد لكم أن حكومة السودان ملتزمة بالتعامل بشكل بناء مع مجلس الأمن و"الأمانة العامة"، وجاء ذلك خلال رسالة موجهة للانطونيو غوتيريش.

وأضاف صادق، أن "الغرض من إنشاء البعثة هو مساعدة الحكومة الانتقالية في السودان بعد ثورة ديسمبر 2018"، مضيفا أن أداء البعثة في تنفيذ أهدافها "كان مخيبا للآمال".

وعندما سئل المتحدث باسم جوتيريش ستيفان دوجاريك عن قرار السودان، قال إن الرسالة وصلت وتم توزيعها على مجلس الأمن.

اندلعت حرب في 15 أبريل/نيسان بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية بعد أسابيع من تصاعد التوتر بين الجانبين بشأن خطة لدمج القوات في إطار الانتقال من الحكم العسكري إلى الديمقراطية المدنية.