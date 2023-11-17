علماء يكشفون كيفية إنقاص الوزن باستخدام الطقس البارد

أفاد علماء أستراليون أنهم تمكنوا من اكتشاف خاصية غير متوقعة للبرد، وفقد تبين أن البرد يمكن أن يساعدك على إنقاص الوزن.

لقد ثبت أنه تحت تأثير البرد يتخلص جسم الإنسان من الوزن الزائد بشكل أسرع وأسهل، والحقيقة هي أن درجات الحرارة المنخفضة يمكن أن تحول الدهون وتطلق الطاقة في هذا الصدد، فإن ممارسة الرياضة في الهواء الطلق مفيدة للغاية - حيث إن فقدان الوزن الزائد أكثر فعالية.

يقول العلماء أنه في البرد يبدأ جسم الإنسان في الارتعاش وهذا ليس الشعور الأكثر متعة، لكنه مفيد لفقدان الوزن، لأنه أثناء الارتعاش تتحول الدهون البيضاء إلى بنية، مما يؤدي إلى إطلاق سراحهاوبالتالي، تصبح عملية فقدان الوزن أكثر فعالية، حيث يستخدم الجسم الدهون البنية للتدفئة.

قال العلماء أن هزات الجسم يمكن أن تظهر بالفعل عند درجة حرارة +14 درجة مئوية في الوقت نفسه، لكي يكون التأثير ملحوظًا، يجب أن تكون في درجات حرارة منخفضة لمدة 15 دقيقة على الأقل في المرة الواحدة.

ومع ذلك، لا ينبغي أن تكون درجة حرارة الهواء باردة جدا، وإلا فإن الجسم قد يتعرض لخطر انخفاض حرارة الجسم، الأمر الذي سيؤدي إلى المرض، ولكن من المهم أن نتذكر أن عملية فقدان الوزن تتم فقط في وجود الخميرة، وبدونها لن يكون هناك أي تأثير.

وفي الوقت نفسه، يقول العلماء أن تأثير البرد يمكن مقارنته بالتمرين في صالة الألعاب الرياضية ومع ذلك، قبل القيام بمثل هذه التصلب في المنزل، ينصح العلماء باستشارة الطبيب، لأن ذلك قد يشكل خطورة على صحة الجسم.