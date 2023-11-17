ارتفاع درجة حرارة الجسم يساعد في علاج نزلات البرد.. دراسة توضح

تمكن علماء من جامعة ييل مؤخرا من إثبات العلاقة بين درجة حرارة تيد واستجابة الجهاز المناعي لفيروس البرد.

وبحسب خبراء أميركيين فإن رد الفعل يصبح أقوى عندما تنخفض درجة حرارة الجسم عن المعدل الطبيعي (37 درجة مئوية).

وقال العلماء إنه بهذه المعدلات يتم تدمير المكونات الرئيسية لجهاز المناعة الإنترفيرون – تدريجيا وبالتالي، فإن الفيروس قادر على التكاثر ثم الانتشار في جميع أنحاء الجسم.

وركز العلماء على دراسة خلايا مجرى الهواء التي يمكنها تكوين خلايا إنترفيرون صغيرة وبالتالي الاستجابة للفيروس.

وبعد الفحص اللاحق للخلايا المصابة، قررنا احتضانها في نسختين: 33 و37 درجة مئوية وقال الخبراء: "لقد تمكنا من رؤية أنه عند درجات الحرارة المرتفعة، كان من الأسهل على الخلايا السيطرة على الفيروس، مما أتاح الفرصة لآليات إضافية لمكافحة المرض".

وفي تجارب لاحقة، شملت النمذجة الرياضية، اكتشف العلماء وجود تقنية إضافية تموت فيها الخلايا الضارة بشكل أسرع بكثير عند درجات الحرارة المرتفعة.