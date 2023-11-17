مشاهدة مباراة البرازيل وكولومبيا بث مباشر في تصفيات كأس العالم

بث مباشر البرازيل وكولومبيا، تنقل بوابة الوفد الإلكترونية بثًا مباشرًا لمشاهدة مباراة البرازيل ضد كولومبيا والتي ستقام فجر اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك.

يحتل منتخب البرازيل المركز الرابع في ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، وسيرتقي للوصافة في حال تحقيق الانتصار اليوم على كولومبيا الذي يمتلك 6 نقاط في المركز الخامس، والذي سيرتقي للوصافة أيضًا في حال تحقيق الانتصار.

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يبدأ منتخب البرازيل مباراة كولومبيا بتشكيل مكون من:-

في حراسة المرمى: اليسون.

في خط الدفاع: إيمرسون – ماركينيوس – مجاليس – رينان لودي.

في خط الوسط: اندري – جيماريش.

في خط الوسط الهجومي: رافينيا - رودريجو – فينيسيوس جونيور.

في خط الهجوم: مارتينيلي.

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موعد مشاهدة مباراة البرازيل وكولومبيا والقناة الناقلة

تنطلق مباراة البرازيل وكولومبيا صبح غد الجمعة في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، في تمام الساعة الثانية فجرًا بتوقيت مصر، الثالثة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

تذاع مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 عبر شبكة SSC الرياضية السعودية، ويمكنك مشاهدة مباراة البرازيل وكولومبيا على قناة SSC HD.

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