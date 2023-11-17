رائحة الفم الكريهة دليل على وجود مشاكل في الرئتين والشعب الهوائية

حذرت أخصائية الأنف والأذن والحنجرة إرزينا ديمشيكوفا من أن رائحة الفم الكريهة يمكن أن تحدث كعرض من أعراض أمراض الأعضاء الداخلية.

تحدثت الدكتورة ديمتشيكوفا في مقابلة عن الأسباب التي تفسر ظهور رائحة كريهة من الفم، وأشارت إلى أن هذه الرائحة تحدث في أغلب الأحيان بسبب مشاكل في تجويف الفم وأمراض اللثة والأسنان.

والسبب الأكثر شيوعا لرائحة الفم الكريهة هو أمراض اللثة والأسنان، التهاب اللثة، تسوس الأسنان، التهاب اللثة وغيرها، والسبب الثاني الأكثر شيوعًا هو أمراض الأنف والحنجرة واللوزتين، التهاب اللوزتين والتهاب الجيوب الأنفية وانحراف الحاجز الأنفي والتهاب الأنف وما إلى ذلك.

وأضافت الطبيبة أن رائحة الفم الكريهة يمكن تفسيرها بأمراض الأعضاء الداخلية، على وجه الخصوص، يتأثر حدوثه بأمراض الجهاز الهضمي مثل التهاب المعدة، ورتج المريء، ومرض الجزر المعدي المريئي (GERD).

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تكون رائحة الفم الكريهة ناجمة عن أمراض الكبد والكلى. سبب آخر محتمل لذلك هو تعطيل نظام الغدد الصماء، يمكن أيضًا تفسير رائحة الفم الكريهة بأمراض الرئتين والشعب الهوائية.