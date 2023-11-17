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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ميسي يقود تشكيل الأرجنتين لمواجهة اوروجواي في تصفيات كأس العالم

الأرجنتين
الأرجنتين

اعلن المدرب ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الارجنتين، التشكيل الذي سيخوض مواجهة اوروجواي، فجر اليوم الجمعة، على ملعب ستاد لا بومبونيرا، ضمن مواجهات الجولة الخامسة، من تصفيات امريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 في امريكا وكندا والمكسيك.

ميسي يقود تشكيل الأرجنتين لمواجهة اوروجواي 

وجاء تشكيل الأرجنتين لمواجهة أوروجواي بقيادة ليونيل ميسي وتغيير وحيد بدخول مولينا بدلاً من مونتييل، ليكون التشكيل مكون من:-

في حراسة المرمى: مارتينيز.

في خط الدفاع: مولينا - كريستيان روميرو - نيكولاس أوتاميندي - نيكولاس تاجليافيكو.

في وسط الملعب: رودريجو دي بول - أليكسيس ماك اليستر - إنزو فرنانديز.

في خط الهجوم: ليونيل ميسي - جوليان ألفاريز - نيكو جونزاليس.

يمتلك منتخب الأرجنتين 12 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة، بينما يمتلك منتخب اوروجوراي 7 نقاط، يأتي بها في المركز الثالث، ويامل في الهوب من مطاردة البرازيل والاستحواذ على المركز الثاني بشكل مؤقت، وتقديم مفاجأة لمنتخبات التصفيات.

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