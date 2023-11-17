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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

سلوفاكيا عاشر المتأهلين لأمم أوروبا 2024

سلوفاكيا
سلوفاكيا

نجح منتخب سلوفاكيا في تحقيق الانتصار بأربعة اهداف مقابل هدفين على حساب نظيره منتخب آيسلندا، مساء الخميس، لينجح في خطف بطاقة العبور والتأهل الرسمي لنهائيات امم أوروبا 2024 في المانيا بالعام المقبل.

سلوفاكيا عاشر المتأهلين لأمم أوروبا 2024

فوز سلوفاكيا جعله المنتخب العاشر يتأهل لليورو والثاني من المجموعة العاشرة خلف منتخب البرتغال الذي حسم تأهل في وقت سابق باكتساحة المجموعة.

وحسم منتخبي إسبانيا واسكتلندا التأهل من المجوعة الأولى، بينما تأهل منتخب فرنسا عن المجموعة الثانية ومنتخب انجلترا متصدر المجموعة الثالثة، ثم المنتخب التركي عن المجموعة الرابعة.

لم يحسم أي منتخب من المجموعة الخامسة تأهله حتى الآن، ليتكون ضمن 3 مجموعات مازالت المنافس فيها قائمة.

وفي المجموعة السادسة تأهل كل من منتخبات النمسا وبلجيكا، ثم منتخب المجر عن المجموعة السابعة، وأخيرًا منتخبي البرتغال وسلوفاكيا عن المجموعة العاشرة.

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