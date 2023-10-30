"نتنياهو ليس فوق القانون وإسرائيل ابنتك المُدلـله".. شريهان تُهاجم جو بايدن

هاجمت الفنانة شريهان، جو بايدن، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب سوء الأوضاع في غزة بعد الهجمات العنيفة التي شنها الكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني.

ووجهت شريهان رسالة إلى جو بايدن، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات الأشهر عالميًا “إكس" تويتر سابقًا، وكتبت:" السيد الرئيس بايدن، فخامة الرئيس، أكرر أنت لست عادلا ولا على حق، وتطبق معايير مزدوجة متى شئت وكيفما تشاء ".

شريهان تُهاجم رئيس الولايات المتحدة: الكيان الصهيوني هو "ابنتك المدلـله"

شريهان تُهاجم رئيس الولايات المتحدة: الكيان الصهيوني هو "ابنتك المدلـله"

وأضافت شريهان، قائلة:" نتنياهو ليس فوق القانون، هذا الكيان الصهيوني أو ابنتك المدللة إسرائيلك الصهيونية أيديولوجية استعمارية عنصرية واستثنائية قادت أتباعها إلى استخدام العنف خلال حربي 1948 و1967، ولم تفعلوا ما اتفقتوا عليه وهذا أضعف الإيمان وأقل وأبسط حقوقه وهو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وإعطاء كامل حقوقه.. ولم يحدث!!..، وفي أكتوبر 2023 يعيش الشعب المدني إبادة جماعية!!.. هل هذا عدل؟! ".

وتحرص النجمة شريهان، على دعم القضية الفلسطينية، ووجهت الدعاء لفلسطين وشعبها، منذ أيام قليلة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصير "تويتر".

وكتبت النجمة شريهان، في تدوينة عبر حسابها قائلة : "رحماك بغزة يا الله.. ﴿ حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴾، اللهم لا ترفع للكيان الصهيوني المحتل في القدس وغزة راية، ولا تحقق لجيش الاحتلال الصهيوني على الشعب الفلسطيني غاية، واجعلهم يا رب العالمين لجميع الناس آية".

وأضافت: "انقطع الرجاء إلا منك يا الله، وخابت الآمال إلا فيك، وانسدت الطرق إلا إليك، وأُغلقت الأبواب إلا بابك.. فلا تكلنا إلى أحدٍ سواك".

شريهان

معلومات عن شريهان

ممثلة وفنانة استعراضية مصرية، ولدت في عام 1964، درست في طفولتها الرقص التعبيري في العاصمة الفرنسية باريس، ثم عادت إلى مصر وشاركت في بطولة مسلسل (المعجزة) الذي أنتجته لها والدتها، كما شاركت في طفولتها في فيلمي قطة على نار ونصف دستة أشرار، وقدمت بعدهم العديد من الأفلام الهامة على المستويين الفني والتجاري، منها: (خلي بالك من عقلك، قفص الحريم، العذراء والشعر الأبيض، الطوق والأسورة، كريستال، عرق البلح).

ورغم قلة المسرحيات التي قدمتها شريهان، إلا أنها كانت كفيلة بتحقيق الكثير من النجاحات على المستوى الفني، وهى: (المهزوز، إنت حر، سك على بناتك، علشان خاطر عيونك، شارع محمد علي).

كانت من أهم مناطق تميز شريهان في التليفزيون هى الفوازير الرمضانية التي أعطتها نقلة كبرى في مجال الاستعراضات، والتي لم يكن هناك منافس لها فيها سوى الفنانة نيللي، ومن أشهر فوازيرها: (حاجات ومحتاجات، فوازير حول العالم، ألف ليلة وليلة).

شريهان

احتجبت شريهان عن العمل الفني منذ مطلع الألفية الجديدة بسبب اصابتها بسرطان الغدد اللعابية الذي يعد من أكثر الأورام السرطانية ندرة على مستوى العالم.