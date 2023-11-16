رد فعل صادم من أحمد فهمي بعد إعلان هنا الزاهد طلاقهما رسميًا (شاهد)

فاجأ الفنان أحمد فهمي الجمهور بأول رد فعل له بعد إعلان هنا الزاهد خبر طلاقهما رسميًا، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أول رد فعل لأحمد فهمي بعد إعلان هنا الزاهد خبر طلاقهما رسميًا



تجاهل أحمد فهمي ضجة انفصاله عن هنا الزاهد، وأقدم على نشر مجموعة صور وفيديوهات وصور تدعم القضية الفلسطينية وأهالي غزة، بعد الدمار الذي حل بهم من قبل العدوان الصهيوني، وذلك من خلال خاصية القصص المصورة "ستوري" عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

هنا الزاهد وأحمد فهمي



طلاق هنا الزاهد وأحمد فهمي رسميًا



وكانت الفنانة هنا الزاهد قد فاجأت الجمهور بإعلان طلاقها رسميًا من زوجها النجم أحمد فهمي، بعد زواج استمر ٤ سنوات، وذلك خلال منشور شاركته عبر خاصية القصص المصورة "ستوري" بحسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



كتبت هنا الزاهد: "الحمدلله تم الانفصال رسميًا بيني وبين أحمد بعد 4 سنين جواز، وربنا يكتب لكل واحد فينا الخير".

طلاق هنا الزاهد وأحمد فهمي



هنا الزاهد وأحمد فهمي انفصلا سرًا منذ 3 أشهر



حسبما أفاد عدد من المصادر المقربة للطرفين، هنا وفهمي، تم الانفصال بينهما منذ 3 أشهر تقريبًا دون حدوث طلاق رسمي، وذلك بسبب تأخر انتهاء إجراءات الطلاق نتيجة لانشغالهما بتصوير أعمالهما الفنية.



أسرار طلاق هنا الزاهد وأحمد فهمي



شهدت الأشهر الماضية توترًا شديدًا في علاقة هنا وفهمي الزوجية، حتى وصلت الخلافات بينهما إلى طريق مسدود، الأمر الذي دفع هنا لترك منزل الزوجية والاستقرار في منزل والدتها خلال الثلاثة أشهر الماضية، بعد اتفاق الثنائي على الانفصال سرًا في هدوء.

هنا الزاهد وأحمد فهمي

سبب تأخر إعلان هنا الزاهد وأحمد فهمي خبر طلاقهما



على صعيد آخر، تنشغل هنا الزاهد حاليًا بتصوير فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" مع الفنان هشام ماجد، كذلك تصوير مشاهدها في مسلسل "إقامة جبرية"، في نفس الوقت الذي غادر فيه أحمد فهمى البلاد من أجل العمل على أكثر من مشروع سينمائى جديد.



قصة شائعة طلاق هنا الزاهد وأحمد فهمي



كانت انتشرت في الساعات الأخيرة أنباء عدة تفيد بطلاق النجمين هنا الزاهد وأحمد فهمي، بعدما زعمت الإعلامية نضال الأحمدية بوقوع الانفصال رسميًا من خلال منشور شاركته على الصفحة الرسمية لموقع مجلتها "الجرس" على "إنستجرام"، الأمر الذي أثار حيرة وصدمة الجمهور متسائلين عن حقيقة الأمر.

هنا الزاهد وأحمد فهمي

والدة هنا الزاهد تنفي طلاقها من أحمد فهمي



سرعان ما خرجت شيرين المنزلاوي، والدة هنا الزاهد عن صمتها لتكشف حقيقة المزاعم المتداولة بشأن طلاق ابنتها من النجم أحمد فهمي على خلفية المشاكل العائلية التي حدثت بين هنا ودانية زوجة كريم فهمي شقيق أحمد، لتنفي الأمر وتؤكد أن كل ما تم تداوله مجرد شائعات مُغرضة وعارية تمامًا من الصحة.



أكدت شيرين أن علاقة هنا الزاهد بزوجها أحمد فهمي جيدة ولا توجد أي مشاكل زوجية بينهما تستدعى وقوع الطلاق، وكل ما يُقال مجرد "كلام فارغ"، فيما أشارت إلى أن ابنتها تنشغل في الوقت الحالي بتصوير فيلمها الجديد "فاصل من اللحظات اللذيذة" مع الفنان هشام ماجد.

هنا الزاهد وأحمد فهمي

نضال الأحمدية: انفصال هنا الزاهد وأحمد فهمي ولكنهما يريدان التكتم على خبر الطلاق



صرحت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية من خلال موقع مجلتها "الجرس" بأن هنا الزاهد وأحمد فهمي انفصلا عن بعضهما البعض بعد وقوع خلافات متكررة بينهما جعلت علاقتهما تصل إلى طريق مسدود، لافتة إلى أن الطلاق لم يقع رسميًا حتى الآن، لكنهما اتفقا على الانفصال سرًا بهدوء تام.



وأكدت الأحمدية أن الثنائي هنا وفهمي لازالا يتابعان بعضهما البعض عبر حساباتهما الشخصية على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، ويبدو أنهما يريدان التكتم على خبر الطلاق.

هنا الزاهد وأحمد فهمي

آخر أعمال أحمد فهمي



كانت آخر أعمال أحمد فهمي مسلسل "سفاح الجيزة"، الذي عُرض أخيرًا عبر منصة شاهد الإلكترونية، وتناول القصة الحقيقية للسفاح على مدار 8 حلقات فقط، وشاركه بطولته النجوم ركين سعد، وداليا شوقي، وميمي جمال، وناهد رشدي، وسارة خليل، ولبنى ونس، وريم حجاب، وإنجي أبو السعود، ومحمد عبد العظيم، وجيهان الشماشرجي، ومازن علوان، وعمر شرقي، وصلاح عبد الله، وباسم سمرة، وهو من إخراج هادي الباجوري.