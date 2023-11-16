إشادة بدور الفن في تشكيل المجتمع بندوة التربية النوعية فى جامعة القاهرة

"هاني كمال": آفة المجتمع "التريند" والحياة اختيار

استضافت كلية التربية النوعية برعاية طارق سمير عميد الكلية، الاثنين الماضى، ندوة بعنوان "دور الفن كقوة ناعمة في مواجهة التحديات"، وذلك بحضور الدكتور الفنان هاني كمال رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية بهيئة قصور الثقافة، وذلك بإشراف الأستاذ الدكتور احمد عويس وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وادارت الندوة الدكتورة داليا كمال مدرس الصحافة بقسم الإعلام التربوي، وبحضور كل من الأستاذ الدكتور محمد اسماعيل استاذ الدراما بجامعة سيناء الدكتورة شيرين شعبان مدرس المسرح بقسم الإعلام التربوي، وحضور لفيف من اعضاء هيئة التدريس بالكلية.





وافتتحت الندوة بعرض شمل ابرز محطات الفنان "هاني كمال" الفنية ودراسته وكيف بدأ حياته الفنية، كما تطرق لوالده الشاعر "كمال اسماعيل" وكيف كانت نشأته الفنية وكيف أثر ذلك علي دراسته الجامعية والمهنية، وما أضافه والده لحياته منذ نعومة اظفاره.





واضاف "كمال" ان خلال الفترة الأخيرة قلت أعماله الفنية وذلك لما حمل على عاتقه من مهام إدارية عديدة، كما اردف "ان أكون متفرغ للإبداع وفي نفس الوقت أصبحت وكيل لأنشطة الوزارة بوزارة التربية والتعليم ثم اصبحت المتحدث الرسمي باسم الوزارة مع ٣ من الوزراء من عام ٢٠١٤ الي عام ٢٠١٧ إلي أن اصبحت غير متفرغ تماما للفن مما جعل شركات الإنتاج تحجم عن ارسال اي اعمال فنية بحجة اني اصبحت غير متفرغ".



كما وصف "كمال" مبنى التليفزيون عندما دخله اول مره انه السحر في حد ذاته، وعن بداية رحلته في التليفزيون من مسلسل "أوراق الورد" و "طيور بلا أجنحة، "الا انه توقف عن العمل الفني في الصف الثالث الإعدادي من قبل أسرته وذلك للتركيز في مستقبله الأكاديمي .





و تابع "كمال" ان جميع الأعمال الفنية التي قام بها خلال مسيرته اضافت للمجتمع قيم اخرى وهذه رسالة سامية يسعى الإنسان لها، وهكذا أسس أطفاله، " منذ صغرهم "







السوشيال ميديا





وصف "كمال" السوشيال انها ساحة حرب، وان الحرب الحديثة أصبحت بـ"الزراير"، وأننا يوميًا نتعرض لكمية من المعلومات وهذا في حد ذاته حرب ومجال واسع لتداول الشائعات، فالحرب النفسية عبر السوشيال ميديا أصبحت من اصعب الجروب، وانها صارت موجهة لشباب هذا الجيل الجديد.



واضاف ان السوشيال ميديا والهاتف مهم ولكن احيانا استخداماتنا نحن قد تكون خاطئة، لذلك لابد من ان نتصدى للحرب تلك بالتحقق والتأكد من المعلومات.



آفة الترند



توجه الإعلام والصحافة بشكل عام إلى منحدر غير مسارة الطبيعي، وبدأ لا يركز سوى على برامج التوك شو وما تحتويه من مادة لا تدفع المجتمع للأمام، وهذه ليست مهمة الصحافة والإعلام، وان لكل منهم مهمة سامية لا بد من ان تُحقق، هكذا اعرب الدكتور "هاني كمال" عن دور الإعلام والصحافة خلال السنوات الأخيرة.



بينما قال المنازل اصبحت "مكشوفة" بحسب ما اطلق عليه "كمال" وذلك عندما توجه الناس لجلب العديد من المشاهدات، وذلك نتيجة لغياب القيم والمعاير المجتمعية، التي لابد من ان نبنيها من جديد.



وفي الختام الندوة تقدمت إدارة الكلية بتقديم درع وشهادة تقديرا لضيفها الكريم على الندوة المتميزة وعلي ما قام به من أعمال اضافت لنا الكثير ورحلة إدارية حافلة بالنجاحات.