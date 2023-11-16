وزير الدفاع الإسرائيلي يكشف موعد إعادة سكان غلاف غزة إلى منازلهم

صرح وزير الدفاع الإسرائيلي "يوآف جالانت"، بأن تل أبيب تعمل من أجل السماح لجزء من سكان غلاف غزة بالعودة إلى منازلهم مطلع العام المقبل 2024، حسبما أفادت صُحف دولية، مساء اليوم الخميس.

وأصبح معروفًا أن مئات آلاف الإسرائيليين قاموا بأمر من الحكومة الإسرائيلية بإخلاء التجمعات السكانية على طول الحدود مع قطاع غزة ولبنان منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة حماس ضد إسرائيل يوم 7 أكتوبر الماضي.

وكانت "هيئة البث الإسرائيلية" قد أفادت أواخر أكتوبر الماضي بأن وزارة الدفاع تعتزم تمديد إخلاء التجمعات السكانية المذكورة حتى 31 ديسمبر.

من جهتها، ذكرت وسائل إعلام عبرية منتصف أكتوبر أن السلطات الإسرائيلية قرّرت تمويل إخلاء سكان مدينة عسقلان التي يتواجد فيها قرابة 157 ألف شخص.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي منذ أسابيع أن حوالي 500 ألف إسرائيلي غادروا مدن ومستوطنات الجنوب منذ بدء شن حركة حماس عملية "طوفان الأقصى".

هنية يُؤكد: "حماس تخوض معركة استراتيجية ولن نخرج منها إلا مُنتصرين"

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس "إسماعيل هنية"، الاستعداد لمعركة طويلة "إذا أرادت إسرائيل ذلك، مُنوهًا إلى أن "المُقاومة الفلسطينية تخوض معركة مُشرفة للدفاع عن فلسطين والمقدسات"، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الخميس.

وقال هنية في كلمة له: "المقاومة تخوض معركتها دون أن تلين لها قناة أو تنكسر لها إرادة، وهي ستواصل معركتها بكل ثبات في هذا الصراع الاستراتيجي.. كما يواصل شعبنا ومقاومتنا خوض معركة الشرف والعز والكرامة في مواجهة أكثر جيوش العالم إرهابا، وخسرت حسابات العدو وسقطت رهاناته".

وأشار إلى أنهم في المقاومة الفلسطينية "يخوضون معركة استراتيجية ولن نخرج منها إلا منتصرين بإذن الله، ونفسنا أطول من نفس عدونا وستكون لمقاومتنا فيها اليد الطولى والكلمة الفصل، وسيرى العالم كتائب القسام وفصائل المقاومة في كل أرضنا الفلسطينية وهي تدحر الاحتلال من قطاع غزة ".

وزير الخارجية الفلسطيني يُطالب بالتدخل العاجل لوقف إطلاق النار في غزة

أكد وزير الخارجية الفلسطيني "رياض المالكي"، أن قطاع غزة تحول من أكبر سجن مفتوح في العالم إلى أكبر مقبرة مفتوحة في العالم، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الخميس.