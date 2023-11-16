صدمة في الهلال السعودي بسبب إصابة ثنائي الفريق

تلقى الجهاز الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي خبر صادم بإصابة ثنائي الفريق، مساء اليوم الخميس، والتي جاءت ضمن التجهيز لعودة مباريات الدوري ودوري أبطال آسيا.

صدمة في الهلال بسبب إصابة ثنائي الفريق

وقبل قليل استقبل الجهاز الفني لنادي الهلال بقيادة المدرب خورخي خيسوس خبر بإصابة سالم الدوسري واللاعب ناصر الدوسري، ليتاكد غياب الثنائي عن مواجهة النصر في ديربي الرياض.

وجاءت إصابة ناصر الدوسري في الفخذ وبالتالي غيابه لمدة شهر عن قائمة أزرق الرياض، بينما كانت إصابة سالم الدوسري في الركبة ومفصل القدم بالإضافة إلى وجود تورم في إصبع القدم بحسب الفحوصات التي أجراها اللاعب.

وتعتبر إصابة سالم الدوسري أقوى ليغيب الثنائي عن مواجهتي الحزم المقبلة في الدوري، ولقاء نافباخور الأوزبكي في دوري أبطال آسيا، وينتظر الجمهور تعافي الثنائي سريعًا لإمكانية اللحاق بديربي الرياض في الاول من شهر ديسمبر المقبل أي بعد 15 يوم من الآن.