تمدك بالدفء وتقوي العظام.. طريقة تحضير شوربة سمك الفيليه

شوربة سمك الفيليه من الأطباق المميزة، والتي تمد الجسم بالطاقة والدفء المطلوب في فصل الشتاء، بالإضافة إلى أنها تحتوي على فيتامينات هامة للبشرة والشعر، لذلك نقدم لك طريقة عملها في المنزل بخطوات بسيطة.

شوربة سمك فيليه

طريقة عمل شوربة سمك فيليه

المقادير

- للتزيين :

شمر : حسب الرغبة (طازج، مفروم)

بقدونس : حسب الرغبة (مفروم)

- سمك فيليه : 2 قطعة (مقطع إلى قطع كبيرة الحجم)

- بطاطس : 4 حبات (مقشر ومقطع مكعبات)

- مرق سمك : لتر ونصف

- زبدة : ملعقة كبيرة

- زيت زيتون : ملعقة كبيرة

- ثوم : فصّان (مهروس)

- بصل : 1 حبة (مفروم ناعم)

- الكرفس : عود (مفروم)

- ملح : حسب الرغبة

- فلفل أسود : حسب الرغبة

طريقة التحضير

في قدر على النار، حمي الزبدة مع الزيت واقلي البصل ليصبح شفافاً.

أضيفي الثوم والكرفس واتركيها على النار لدقيقتين إضافيتين.

زيدي مكعبات البطاطس مع الملح والفلفل وقلبيها لبضع دقائق.

اسكبي المرق واتركي المزيج يغلي، وغطي القدر واطهي لـ12-15 دقيقة حتى تنضج البطاطس.

أضيفي قطع السمك فوق الشوربة واطهي لحوالي 5 دقائق حتى تنضج.

زيني بالشمر والبقدونس قبل التقديم.

فوائد تناول سمك الفيليه

تعزز من صحة الدماغ

تحتوي الأسماك على نسب مرتفعة من الأحماض الدهنية الأوميغا، والتي توفر العديد من الفوائد للدماغ، فهي تقلل من شيخوخة الدماغ والأعراض المرافقة له؛ كفقدان الذاكرة، والضعف الإدراكي، وغيرها من الأعراض، إضافةً إلى فوائده في التعزيز من عمل وظائف الدماغ بصورتها الصحيحة، والتخفيف من الأمراض التي قد تصيبه مع التقدم بالعمر، كمرض ألزهايمر.

تقلل من الاكتئاب

يمكن للأحماض الدهنية أوميغا 3 التي تتواجد في السمك أن تقلل من احتمالية الإصابة بالأمراض النفسية المختلفة؛ كالاكتئاب وأعراضه المرافقة، فقد أثبتت بعض الدراسات أن تناولها مع الأدوية المضادة للاكتئاب التي يصفها الطبيب المختص، يمكن أن تعزز من فاعلية الأدوية، وذلك لأن الدهون المتواجدة في الأسماك تساعد الدماغ على العمل بكفاءة أكبر.

يقوي الذاكرة

يُساعد سمك الفيليه في الحفاظ على خلايا الدماغ العصبية، وعلى الخلايا المسؤولة عن وظائف الذاكرة والإدراك.

يقوي العظام

يُعطي الجسم جرعة من فيتامين D الذي يُساعد بدوره في حماية الجسم من الأمراض، ويُعزز من صحة العظام.