الاحتلال الإسرائيلي يُعلن ارتفاع عدد قتلى جنوده في حرب غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن ارتفاع إجمالي جنوده القتلى مُنذ السابع من أكتوبر، إلى 372 شخصًا، حسبما أفادت صُحف دولية، مساء اليوم الخميس.

ونشر الجيش الإسرائيلي على موقعه الرسمي أسماء وصور كل الجنود الذين لقوا مصرعهم.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الأربعاء مقتل جنديين من أفراده وجرح آخرين بجروح خطيرة خلال مواجهات يوم الثلاثاء في معارك شمال قطاع غزة.

الحرب في غزة

وفي اليوم الـ41 من الحرب في غزة، يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته في القطاع، في وقت تواصل الفصائل الفلسطينية التصدي وقصف القوات الإسرائيلية المتوغلة.

وتجاوزت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة الـ11500 قتيل، بينهم 4710 أطفال، وأكثر من 3130 امرأة، ونحو 198 فردا من الكوادر الطبية، و21 رجلا من طواقم الدفاع المدني، و51 صحفيا، وما يزيد عن 29 ألف جريح، أكثر من 70% منهم من الأطفال والنساء.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقتل أكثر من 1400 شخص وأصيب أكثر من 5 آلاف بجروح، إلى جانب مقتل 372 جنديا إسرائيليا.

جدير بالذكر أن خبراء في الأمم المتحدة أكدوا أن الحرب الإسرائيلية في غزة يمكن أن تتصاعد إلى إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، مشددين على أنه يجب على المجتمع الدولي أن يتخذ إجراءات عاجلة لضمان وقف إطلاق النار.