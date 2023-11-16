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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

مخرج فيلم "السيستم" يعلن إنتهاء تصوير مشاهد العمل لأحمد الفيشاوي

فيلم السيستم
فيلم السيستم

صرح المخرج احمد البنداري بالإنتهاء من تصوير مشاهد فيلم "السيستم"، ليتفرغ بعد ذلك لمرحلة المونتاج وتجهيز العمل للعرض خلال الفترة القادمة.

 

تفاصيل فيلم "السيستم"   

واحتفل أبطال فيلم "السيستم" بعيد ميلاد أحمد الفيشاوي خلال جلسات تصوير العمل قبل أيام، وقاموا بتزيين الكرفان الخاص به مستعينين بقوالب كعك للاحتفال.

أسرة عمل فيلم السيستم

أبطال فيلم "السيستم" 

فيلم "السيستم"  بطولة أحمد الفيشاوي، ويشاركه كل من “ميس حمدان، نسرين طافش، بسنت شوقي، محمد علي رزق” ومن تأليف أحمد مصطفى، وإخراج أحمد البنداري.

 

وينتمي الفيلم لنوعية الأعمال الكوميدية الممزوجة بالرومانسية، ومأخوذ من فيلم أجنبي يدعى هيتش بطولة الفنان ويل سميث الذي عُرض عام 2005، ويلعب خلاله ويل دور رجل لا يستطع التعامل مع النساء ويحاول صديقه تعليمه كيفية التعامل معهن.

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