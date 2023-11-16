الأوقاف: 316 لقاءً بالبرنامج التثقيفي المشترك مع التربية والتعليم
أعلنت وزارة الأوقاف، انه سيتم عقد عدد (316) لقاء بالبرنامج التثقيفي بمحافظات ( أسيوط - جنوب سيناء – دمياط – المنوفية - الوادي الجديد – المنيا ) المجموعة السادسة خلال شهر نوفمبر 2023م ، ليصبح عدد اللقاءات حتى تاريخه (2843) لقاء على النحو التالي:
1- محافظة أسيوط
https://ar.awkafonline.com/wp-content/uploads/2023/11/أسيوط-1.pdf
2- محافظة جنوب سيناء
https://ar.awkafonline.com/wp-content/uploads/2023/11/جنوب-سيناء.pdf
3- محافظة دمياط
https://ar.awkafonline.com/wp-content/uploads/2023/11/دمياط.pdf
4- محافظة المنوفية
https://ar.awkafonline.com/wp-content/uploads/2023/11/المنوفية-2.pdf
5- محافظة الوادي الجديد
https://ar.awkafonline.com/wp-content/uploads/2023/11/الوادي-الجديد.pdf
6- محافظة المنيا
https://ar.awkafonline.com/wp-content/uploads/2023/11/المنيا-2.pdf