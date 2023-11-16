الخميس 16 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

دنيا ودين

الأوقاف: 316 لقاءً بالبرنامج التثقيفي المشترك مع التربية والتعليم

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف، انه سيتم عقد عدد (316) لقاء بالبرنامج التثقيفي بمحافظات ( أسيوط -  جنوب سيناء – دمياط – المنوفية - الوادي الجديد – المنيا ) المجموعة السادسة خلال شهر نوفمبر 2023م ، ليصبح عدد اللقاءات حتى تاريخه (2843) لقاء على النحو التالي:


1- محافظة أسيوط
https://ar.awkafonline.com/wp-content/uploads/2023/11/أسيوط-1.pdf
2- محافظة جنوب سيناء
https://ar.awkafonline.com/wp-content/uploads/2023/11/جنوب-سيناء.pdf
3- محافظة دمياط
https://ar.awkafonline.com/wp-content/uploads/2023/11/دمياط.pdf
4- محافظة المنوفية
https://ar.awkafonline.com/wp-content/uploads/2023/11/المنوفية-2.pdf
5- محافظة الوادي الجديد
https://ar.awkafonline.com/wp-content/uploads/2023/11/الوادي-الجديد.pdf
6- محافظة المنيا
https://ar.awkafonline.com/wp-content/uploads/2023/11/المنيا-2.pdf

الجريدة الورقية