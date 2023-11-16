الأوقاف: 316 لقاءً بالبرنامج التثقيفي المشترك مع التربية والتعليم

أعلنت وزارة الأوقاف، انه سيتم عقد عدد (316) لقاء بالبرنامج التثقيفي بمحافظات ( أسيوط - جنوب سيناء – دمياط – المنوفية - الوادي الجديد – المنيا ) المجموعة السادسة خلال شهر نوفمبر 2023م ، ليصبح عدد اللقاءات حتى تاريخه (2843) لقاء على النحو التالي:



1- محافظة أسيوط

https://ar.awkafonline.com/wp-content/uploads/2023/11/أسيوط-1.pdf

2- محافظة جنوب سيناء

https://ar.awkafonline.com/wp-content/uploads/2023/11/جنوب-سيناء.pdf

3- محافظة دمياط

https://ar.awkafonline.com/wp-content/uploads/2023/11/دمياط.pdf

4- محافظة المنوفية

https://ar.awkafonline.com/wp-content/uploads/2023/11/المنوفية-2.pdf

5- محافظة الوادي الجديد

https://ar.awkafonline.com/wp-content/uploads/2023/11/الوادي-الجديد.pdf

6- محافظة المنيا

https://ar.awkafonline.com/wp-content/uploads/2023/11/المنيا-2.pdf