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الخميس 16 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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اقرأ بالوفد| غدًا.. عبدالسند يمامة في بورسعيد المدينة الباسلة

الصفحة الأولى من
الصفحة الأولى من عدد جريدة الوفد

تنشر جريدة الوفد اليومية الورقية في عددها الصادر، غدًا الجمعة، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "اليوم.. رئيس الوفد في بورسعيد المدينة الباسلة".

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

عبدالسند يمامة: أجوب محافظات مصر لشرح برنامجي الانتخابي 

تغيير السياسات بات أمرًا واجبًا وأراهن على وعي المصريين 

المجتمع الدولي مطالب بوقف الهولوكست الإسرائيلي وتكثيف المساعدات الإنسانية والإغاثية

 حل الدولتين الأمثل لإنهار الصراع العربي الإسرائيلي 

إسرائيل "تتار" العصر 

تزايد المذابح الصهيونية داخل المساجد والمدارس 

الاحتلال أطلق 300 ضربة بالفسفور الأبيض في 40 دقيقة 

مصر: قرار مجلس الأمن خطوة أولية 

"أبوالغيط": خطوة صغيرة في الاتجاه الصحيح 

مرشحو الرئاسة يواصلون عرض برامجهم الانتخابية والحد الأقصى للدعاية 20 مليون جنيه

الجريدة الورقية