اقرأ بالوفد| غدًا.. عبدالسند يمامة في بورسعيد المدينة الباسلة

تنشر جريدة الوفد اليومية الورقية في عددها الصادر، غدًا الجمعة، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "اليوم.. رئيس الوفد في بورسعيد المدينة الباسلة".

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

عبدالسند يمامة: أجوب محافظات مصر لشرح برنامجي الانتخابي

تغيير السياسات بات أمرًا واجبًا وأراهن على وعي المصريين

المجتمع الدولي مطالب بوقف الهولوكست الإسرائيلي وتكثيف المساعدات الإنسانية والإغاثية

حل الدولتين الأمثل لإنهار الصراع العربي الإسرائيلي

إسرائيل "تتار" العصر

تزايد المذابح الصهيونية داخل المساجد والمدارس

الاحتلال أطلق 300 ضربة بالفسفور الأبيض في 40 دقيقة

مصر: قرار مجلس الأمن خطوة أولية

"أبوالغيط": خطوة صغيرة في الاتجاه الصحيح

مرشحو الرئاسة يواصلون عرض برامجهم الانتخابية والحد الأقصى للدعاية 20 مليون جنيه