مدينة فرشوط تكرم مدير ادارة التعليم السابق تقديرا لجهوده

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط شمال محافظة قنا، اليوم الخميس، احتفالية لتكريم المهندس عبدالمنعم قاصد مدير عام إدارة فرشوط سابقا، بعد تكليفه مديرا عاما لإدارة أبوتشت التعليمية، وذلك لجهودة المبذولة في العمل وانجاح العملية التعليمية خلال فترة عمله مديرا للتعليم فرشوط.

جاء ذلك بحضور الأستاذ عزت السيد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط والأستاذ سيد عبدالرحمن سكرتير الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط ورؤساء الوحدات المحلية لقري فرشوطوحشد كبير من قيادات ورجال فرشوط.

وقال عزت إن هذا التكريم جاء تقديرا لجهود قاصد خلال فترة عمله مديرا للتعليم بفرشوط مشيرا الي انه سيظل اثره في تعليم فرشوط علامة مشرفة لما قام به من جهد وما تحلي به من صبر وحكمه في معااجة االامور خلال فترة عمله مهديا اليه درع الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط وان هذا هذا التكريم تزامن مع تكريم العاملين المحالين الي السن القانوني للتقاعد الي المعاش بالوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط.

من جانبه أعرب قاصد عن خالص سعادته بهذا التكريم وامتنانه لكل مشاعر الحب والصدق والوفاء التي لمسها من قيادات واهالي فرشوط، وقدم تحية الشكر والتقدير والعرفان لكل القائمين علي هذا التكريم، رافق المدير العام في الاحتفالية عبدالرؤوف عبدالواحد مدير المتابعة وتقويم الأداء وهاني الملقب رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام وحسين عبدالحكم مسؤول الأمن.