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الخميس 16 نوفمبر 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

لفطار خفيف.. طريقة تحضير كوكيز بالينسون للدايت

كوكيز بالينسون
كوكيز بالينسون

يبحث متابعي الدايت على بسكويت صحي قليل السعرات الحرارية، يمكن تناوله كوجبة إفطار أو في العشاء مع الشاي، فيعمل على سد الجوع دون زيادة في الوزن، لذلك نقدم لك طريقة عمل كوكيز بالينسون الصحي.

 

كوكيز بالينسون

طريقة عمل كوكيز بالينسون الصحي

المقادير

- بيض : 1 حبة (بدرجة حرارة الغرفة)

- زبدة : 15 جم (مذوبة)

- دقيق اللوز : كوب

- سكر : ملعقة كبيرة (سكر استيفيا)

- ينسون : ملعقة كبيرة (حبّ)

- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة

- فانيليا : ملعقة صغيرة (سائلة)

- ملح : رشّة

 

طريقة التحضير

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

في وعاء للخلط ضعي البيض، والسكر، والفانيليا، ورشة الملح، وكمية الزبدة المذوبة.

اخفقي المكونات جيداً حتى تتجانس باستخدام المضرب اليدوي.

أضيفي كمية دقيق اللوز على مزيج البيض، والبيكنج باودر، واليانسون، وقلبي المكونات حتى تتجانس جيداً وتتشكل لديكِ عجينة قابلة للتشكيل.

جهزي صينية فرن بورق الزبدة، وإبدأي بتقطيع عجينة الكوكيز لكرات صغيرة الحجم ومتساوية، ثم ضعيها بشكل متباعد في الصينية مع الضغط عليها قليلاً بأطراف الأصابع.

أدخلي الصينية للفرن على الرف الأوسط لمدة تتراوح ما بين 10-15 دقيقة، أو حتى التأكد من النضوج.

أخرجي الصينية من الفرن واتركي الكوكيز يبرد تماماً، ثم قدميه.

 

فوائد تناول الينسون

تعزيز صحة الجهاز الهضمي

الينسون أحد أهم الأعشاب التي تحسن من عملية الهضم، وتساهم بتقليل مشكلات الجهاز الهضمي مثل: عسر الهضم، والتقيؤ، والإسهال، والإمساك.

 

تهدئة الأعصاب

من أهم فوائد الينسون على الريق هو أن اليانسون أحد الأعشاب المضادة للصرع والنوبات الهسترية، إذ أنه ذو تأثير مخدر ومهدئ، لذلك فهو يخفف من هذه النوبات من خلال تقليل الاستجابة المفرطة، وهذا يجعل استخدام اليانسون يساهم بصورة مباشرة بإدارة التشنجات والنوبات العصبية.

 

طارد للفيروسات

تميز الينسون بأنه مهدئ للسعال، كما أنه طارد للبلغم، ويساعد على توسيع الشعب الهوائية والقنوات التنفسية، لذا ونظرا لهذه الخواص المدهشة، فإن اليانسون يستخدم على نطاق واسع في علاج حالات عدوى الجهاز التنفسي العلوي.

 

تحسين التمثيل الغذائي

يساعد شرب الينسون على الريق بتنشيط عملية التمثيل الغذائي من خلال تحفيز الهرمونات داخل الجسم مما يحسن من عملية الأيض، وحرق الدهون بالجسم بطريقة صحية.

 

علاج آلام البطن

يستخدم شراب الينسون المغلي في علاج آلام البطن وإنتفاخها وطرد الغازات.

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