ممارسة اليوجا أثناء الحمل تسبب العمى

لفترة طويلة، تم الترويج لليوجا من قبل العديد من المشاهير باعتبارها نشاطًا بدنيًا آمنًا تمامًا، لكن من الأفضل للنساء الحوامل عدم ممارسة هذه الجمباز.

تحدث الأطباء عن حالة جديدة توضح مخاطر اليوجا على النساء الحوامل، فقدت امرأة حامل تبلغ من العمر 35 عامًا من ليستر بإنجلترا الرؤية في إحدى عينيها لعدة أسابيع بعد أن قامت بوضعية الانحناء للأسفل، وهذا وضع صعب إلى حد ما حيث يوجد تدفق حاد للدم إلى الرأس ويعتقد الأطباء أن التعرض لفترة طويلة لهذا الوضع يثير اعتلال الشبكية فالسالفا.

ووفقا للأطباء، فإن هذا الاضطراب، الذي يسبب نزيفا متعددا في العين ويضعف الرؤية مؤقتا، عادة ما يكون سببه نوع من الإجهاد البدني ومع ذلك، فإن الضغط المتزايد الذي يمكن تجربته عند أداء أوضاع اليوغا يمكن أن يؤدي أيضًا إلى ظهور أعراض غير سارة وفي وصف هذه القصة في مجلة BMJ Case Reports، أكد الأطباء الذين عالجوا المريض أن هذه الحالة لا تزال غير عادية وفي الأدبيات الطبية لا توجد قصص أخرى موصوفة عن تطور اعتلال الشبكية فالسالفا المرتبط باليوجا.

ومع ذلك، هناك حالات لمرضى واجهوا هذا النوع من ضعف البصر بعد ممارسة البراناياما أو التنفس المتحكم فيه، وأما هذه المرأة فلم تمارس تمارين التنفس، وضعف بصرها كان بسبب الانحناء لفترة طويلة، ولاحظ أنه في أغلب الأحيان يتم ملاحظة اعتلال الشبكية فالسالفا أثناء الولادة، عندما تعاني المرأة من إجهاد بدني شديد.

وتشمل الأسباب الأخرى لهذا الاضطراب القيء والإسهال ورفع الأحمال الثقيلة يحدث اعتلال الشبكية غالبًا بسبب التوتر المفاجئ في منطقة البطن، مما يؤدي إلى تمزق الأوعية الدموية الدقيقة في العين.