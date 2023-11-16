هزة أرضية تضرب شمال العراق قُرب الحدود التركية

أعلنت "الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي في العراق"، عن حدوث هزة أرضية بمحافظة دهوك قرب الحدود العراقية التركية، حسبما أفادت وسائل إعلام تركية، مساء اليوم الخميس.

وقالت الهيئة في بيان إن المراصد الزلزالية سجلت حدوث هزة أرضية عند الساعة 2:31 بالتوقيت المحلي قرب الحدود العراقية التركية شمال شرق العمادية من محافظة دهوك.

وأضافت أن قوة الهزة بلغت 3.4 درجة على سلم ريختر، مشيرة إلى أنه لم يثبت الشعور بها من قبل المواطنين.

ودعت الهيئة في بيانها إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والالتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي.

زلزال عنيف بقوة 5.2 ريختر يضرب منطقة غرب إيران

ضرب زلزال عنيف وصلت قوته إلى 5.2 درجة ضرب منطقة "عبادان"، غربي إيران، بالقُرب من الحدود مع العراق، حسبما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، مساء الجمعة.

وذكرت الهيئة الأمريكية، أن الزلزال وقع على عُمق عشرة كيلومترات.

وكان قد وقع زلزال بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر، الخميس، في مناطق شمال غرب سوريا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا".

ونقلت الوكالة عن المركز الوطني للزلازل، قوله إن محطات الرصد التابعة له سجلت الهزة في الساعة 5:32 بالتوقيت المحلي صباح اليوم، في لواء إسكندرون على مسافة 77 كيلومترًا شمال غربي مدينة إدلب.