فيضانات القرن الإفريقي .. 111 قتيلا و700 ألف نازح

أعلنت منظمة إنقاذ الطفولة غير الحكومية، اليوم الخميس، لقي ما لا يقل عن 111 شخصا، بينهم 16 طفلا، حتفهم وشرد 700 ألف شخص بسبب الفيضانات الناجمة في الأسابيع الأخيرة عن الأمطار الغزيرة في القرن الأفريقي.

وتؤدي ظاهرة النينيو المناخية إلى تضخيم موسم الأمطار في المنطقة، مما يؤثر على الصومال وإثيوبيا وكينيا على وجه الخصوص.

وقالت منظمة إنقاذ الطفولة، في بيان، إن "هطول الأمطار المتواصل في المقاطعات الشمالية الكينية والعاصمة نيروبي تسبب في فيضانات واسعة النطاق، مما أدى إلى نزوح ما يقدر بنحو 36 ألف شخص ومقتل 46 شخصا منذ بدء موسم الأمطار قبل أقل من شهر"، مضيفة أن 32 شخصا لقوا حتفهم أيضا في الصومال و33 في إثيوبيا.

كما حثت المنظمة غير الحكومية البريطانية المجتمع الدولي، على اتخاذ إجراءات استجابة "للنزوح الجماعي" في البلدان الثلاثة.

القرن الأفريقي هو واحد من أكثر المناطق عرضة لتغير المناخ، وتحدث الظواهر الجوية المتطرفة بتواتر وشدة متزايدين.

منذ أواخر عام 2020 ، تعرضت الصومال وأجزاء من إثيوبيا وكينيا لأسوأ موجة جفاف في المنطقة منذ 40 عاما.

ومن المتوقع أن تستمر ظاهرة النينيو، المرتبطة عموما بارتفاع درجات الحرارة والجفاف في بعض أنحاء العالم والأمطار الغزيرة في أجزاء أخرى، حتى أبريل.

وقد أحدثت ظاهرة الأرصاد الجوية هذه بالفعل دمارا في شرق أفريقيا.

وفي الفترة من تشرين الأول/أكتوبر 1997 إلى كانون الثاني/يناير 1998، أدت الفيضانات الهائلة التي أعقبت الأمطار الغزيرة الناجمة عن ظاهرة النينيو إلى مقتل أكثر من 6000 شخص في خمسة بلدان في المنطقة.

وبحلول نهاية عام 2019، لقي ما لا يقل عن 265 شخصا مصرعهم ونزح عشرات الآلاف خلال شهرين من هطول الأمطار المتواصل في العديد من بلدان شرق أفريقيا (بوروندي وجيبوتي وإثيوبيا وكينيا والصومال وجنوب السودان وتنزانيا وأوغندا).