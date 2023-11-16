5 أطعمة تساعد في التغلب على الأرق.. الحليب أبرزهم

التغييرات في النظام الغذائي كوسيلة مصاحبة للأساليب التي تساعد على تحسين نوعية النوم ومكافحة الأرق، وهناك مجموعة من الأطعمة التي يجب عليك تضمينها في نظامك الغذائي للتغلب على الأرق وهي كالأتي:

الكيوي

ووفقا لبعض العلماء، من المفيد تناول الكيوي قبل وقت قصير من النوم، وهذا سيساعد الجسم على تعويض نقص مضادات الأكسدة - وبسبب نقصها تبدأ العديد من المشاكل الصحية، بما في ذلك مشاكل النوم الطبيعي، كما يوضح الخبراء.

الحليب

يساعد استخدامه على تحسين نوعية النوم بسبب محتواه من التربتوفان - وهذه المادة لها تأثير مريح. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الحليب على الكالسيوم الذي يشارك في تركيب هرمون الميلاتونين، وهو أمر مهم لتنظيم الإيقاعات الحيوية.

الحمص

مرة أخرى مصدر غني للتريبتوفان ويعزز حمض التربتوفان الأميني، كما ذكرنا أعلاه، الهدوء والاسترخاء. ويرجع ذلك إلى أن هذه المادة تنشط إنتاج مادة السيروتونين، مما يخفف التوتر والتوتر.

الريحان

هناك أدلة بحثية على أن الريحان قد يساعد في تخفيف التوتر وكذلك تقليل أعراض الاكتئاب. وتترافق هذه الظروف دائما مع الأرق.

الذرة

يساعدك تناول جزء صغير من الكربوهيدرات في المساء على النوم جيدًا. لكن من المعروف أيضًا أن المصادر الغذائية للكربوهيدرات تزيد مستويات السكر في الدم. الذرة، وفقا للخبراء، هي الاختيار الصحيح للكربوهيدرات. في الجسم، يعمل كمادة ماصة ويساعده على تنظيف نفسه بشكل أكثر نشاطًا من المواد غير المرغوب فيها.