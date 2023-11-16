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الخميس 16 نوفمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

حبس 5 متهمين بالتنقيب عن الآثار

محكمة
محكمة

أمرت نيابة الخليفة الجزئية، اليوم، بحبس  5 متهمين  بالتنقيب عن الآثار، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت بالتحرى حول نشاطهم الإجرامي، والتحفظ علي المضبوطات.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة، قيام بعض الأشخاص بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار وأمكن ضبط 5 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل العقار.

وعُثر بداخلها على حفرة بعمق 20 مترا وبحوزتهم (الأدوات المستخدمة فى أعمال الحفر والتنقيب) وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم.


وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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