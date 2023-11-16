لأصحاب الـ 50 عامًا.. طبيبة تنصح بتناول منتجات الألبان 3 مرات يوميًا

وفقا للطبيبة أوكسانا ميخاليفا، فإن الاستهلاك المنتظم للحليب يساعد بشكل فعال على تجديد مستويات الكالسيوم.

وقالت الدكتورة ميخاليفا إنه مع تقدم العمر تزداد حاجة الجسم إلى الأطعمة التي تمده بالكالسيوم، موضحة أن منتجات الألبان، على وجه الخصوص، مصدر لا غنى عنه لهذا العنصر الدقيق.

وأوضحت الطبيبة لصحيفة Gazeta.Ru أن الكالسيوم أمر حيوي للوقاية من هشاشة العظام المرتبطة بالعمر - هشاشة العظام التي تتطور بسرعة فوق سن الخمسين.

ونصحت الدكتورة ميخاليفا، بعد 50 عاما، بتناول ثلاث حصص من منتجات الألبان يوميا كإجراء وقائي لنقص هذه المادة، ومن بين أشياء أخرى، فهي توفر بروتينًا سهل الهضم، وهو ضروري للحماية من تطور حالة تسمى ضمور العضلات، والتي تحدث مع تقدم العمر وتعني فقدان كتلة العضلات.

وقالت أوكسانا ميخاليفا: "إن البروتين الموجود في منتجات الألبان والحليب المخمر يسهل هضمه ويحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية اللازمة للحفاظ على الصحة في سن الشيخوخة".

وأضافت الطبيب أنه في السنوات الأكبر من العمر، يجب على المرء الحد من استهلاك اللحوم الحمراء - وبدلاً من ذلك، ينبغي للمرء في كثير من الأحيان تناول الأطباق المصنوعة من اللحوم البيضاء والدواجن والأرانب والأسماك، وترجع هذه التوصية إلى حقيقة أن الاستهلاك النشط للحوم الحمراء في سن الشيخوخة يمكن أن يؤثر سلبًا على حالة الجهاز القلبي الوعائي ويساهم في ظهور تصلب الشرايين.

وأشارت الخبيرة إلى أن سن الشيخوخة، تعتبر أحماض أوميجا 3 الدهنية الأساسية المتعددة غير المشبعة، والتي، على سبيل المثال، غنية بالرنجة والماكريل، بمثابة واقيات ضد تصلب الشرايين الوعائية والسرطان والسكري.