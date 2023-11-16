العراق يضرب إندونيسيا بخماسية في تصفيات كأس العالم

استهل العراق تصفيات قارة آسيا المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026 بتحقيق فوز كبير 5-1 على ضيفه إندونيسيا على ملعب البصرة الدولي يوم الخميس.

وحصد العراق نقاط المباراة الثلاث ليتقدم بفارق الأهداف في صدارة المجموعة السادسة على فيتنام التي فازت على الفلبين 2-صفر اليوم.

ومنح بشار رسن التقدم إلى العراق من تسديدة منخفضة من مدى قريب في الزاوية المنخفضة للحارس لتحتفل الجماهير الحاضرة بقوة بعد 20 دقيقة من البداية.

وبعدها بـ 15 دقيقة، سجل جوردي أمات لاعب إندونيسيا بالخطأ في مرماه وهو يحاول إبعاد تمريرة عرضية من علي جاسم.

وقلص شاين باتيناما الفارق للفريق الزائر بتسديدة من مدى قريب خدعت جلال حسن حارس العراق قرب الاستراحة.

وجعل أسامة رشيد النتيجة 3-1 للعراق بتسديدة منخفضة من حافة منطقة الجزاء بعد نحو ساعة من اللعب.

ولم يكتف العراق وزاد من غلته التهديفية فسجل يوسف الأمين قبل تسع دقائق من النهاية بعد تمريرة عرضية قبل أن يختتم علي الحمادي خماسية فريقه في الدقيقة 88.

ويحل العراق ضيفا على فيتنام في الجولة المقبلة من التصفيات المؤهلة للبطولة المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.