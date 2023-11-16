منتخب مصر يتقدم على جيبوتي بثنائية صلاح في الشوط الأول

انتهت أحداث الشوط الأول بين منتخب مصر ونظيره جيبوتي، بهدفين دون رد لصالح الفراعنة، فى المباراة التى تجمعهما حاليًا ضمن منافسات تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة لمونديال العالم 2026.

وسجل محمد صلاح هدف التقدم عن طريق عرضية من الجانب الأيسر ليسددها صاروخيه لتسكن الشباك فى الدقيقة 16 معلنا الهدف الأول، واستطاع الفرعون المصري مو صلاح تعزيز أهداف مصر بالهدف الثاني في الدقيقة 22 من ضربة جزاء لتصبح النتيجة هدفين دون رد وينتهى الشوط الأول بثنائية نظيفه.

تشكيل منتخب مصر أمام جيبوتي

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد - محمد عبد المنعم - أحمد سامي - أحمد فتوح.

خط الوسط: محمد النني - مروان عطية - أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: عمر مرموش - مصطفى محمد - محمد صلاح.

منتخب مصر

وتواجد على مقاعد البدلاء: محمود حسن تريزيجيه - محمد حمدي - محمد شريف - حمدي فتحي- علي جبر - طارق حامد - محمد هاني - إمام عاشور - مصطفي فتحي - حسين الشحات.

تشكيل جيبوتي أمام منتخب مصر

حراسة المرمى: سولايت لويما.

خط الدفاع: علي فارادا - فؤاد موسى - يابيه سعيد - وارساما إبراهيم.

خط الوسط: وارساما حسن - عبد الله حمزة - دواليه محمود.

خط الهجوم: جابرييل دادزي - صامويل أكينبينو - مهدي عبدي.