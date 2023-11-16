محمد صلاح يحرز ثنائية مع منتخب مصر أمام جيبوتي بعد مرور نصف ساعة

تصفيات كأس العالم 2026

استطاع الفرعون المصري محمد صلاح، فى احراز هدفين مع منتخب مصر فى شباك نظيره جيبوتي، فى المباراة التى تجمعهما حاليًا ضمن منافسات تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة لمونديال العالم 2026.

وتقدم محمد صلاح بالهدف الأول عن طريق عرضية من الجبهة اليسرى ليسددها بقدمه اليمنى لتسكن الشباك فى الدقيقة 16، فيما سجل الهدف الثاني لـ منتخب الفراعنة في الدقيقة 22 من ضربة جزاء لتصبح النتيجة 2 ـ صفر.

تشكيل منتخب مصر أمام جيبوتي

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد - محمد عبد المنعم - أحمد سامي - أحمد فتوح.

خط الوسط: محمد النني - مروان عطية - أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: عمر مرموش - مصطفى محمد - محمد صلاح.

وتواجد على مقاعد البدلاء: محمود حسن تريزيجيه - محمد حمدي - محمد شريف - حمدي فتحي- علي جبر - طارق حامد - محمد هاني - إمام عاشور - مصطفي فتحي - حسين الشحات.

تشكيل جيبوتي أمام منتخب مصر

حراسة المرمى: سولايت لويما.

خط الدفاع: علي فارادا - فؤاد موسى - يابيه سعيد - وارساما إبراهيم.

خط الوسط: وارساما حسن - عبد الله حمزة - دواليه محمود.

خط الهجوم: جابرييل دادزي - صامويل أكينبينو - مهدي عبدي.