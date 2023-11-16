الخميس 16 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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إطلاق ثلاثة صواريخ من جنوب لبنان تجاه إسرائيل

إطلاق صواريخ من جنوب
إطلاق صواريخ من جنوب لبنان على إسرائيل

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، عن إطلاق ثلاثة صواريخ من الجنوب اللبناني تجاه شمال إسرائيل.

وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي وقصفت مدفعيته، صباح اليوم الخميس، عدة بلدات جنوب لبنان، حيث أفادت الوكالة الرسمية اللبنانية بأن طائرات الاحتلال أغارت على جبل اللبونة ومحيط الناقور جنوب لبنان، كما قصفت مدفعيته محيط بلدات عيتا الشعب، والناقورة، وعلما الشعب، وجبل اللبونة في القطاع الغربي.

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وتصاعدت الاشتباكات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، الذي شهد تصعيدًا ملحوظًا للقصف المتبادل بين الطرفين، واتساعًا في رقعته.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، قصفت طائرات مقاتلة إسرائيلية، منزل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في غزة، وذلك في اليوم الـ41 للعدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر.

فيما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، اليوم الخميس، بدء المرحلة التالية من العملية البرية في قطاع غزة.

وقال جالانت، خلال زيارة إلى مركز قيادة الفرقة 36 في جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن الجيش الإسرائيلي عثر على نتائج مهمة في مستشفى الشفاء، دون أن يوضح تفاصيلها.

وأضاف جالانت أن الجيش الإسرائيلي أكمل السيطرة على الجزء الغربي من مدينة غزة، وقام بتطهير المنطقة من أي نشطاء وأصول لحماس.

وتابع جالانت أن المرحلة التالية من العملية البرية ستشمل مناطق جديدة في قطاع غزة.

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