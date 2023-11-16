محافظ جنوب سيناء يبحث سبل تشغيل ممشى شرم الشيخ السياحي

ترأس اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، اجتماعا ضم كافة الجهات المعنية بحضور اللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ، ومديرالشئون القانونية بالديوان العام والعقود، والشئون المالية بمدينة شرم الشيخ، ومديرشبكة المرافق بالمحافظة، ورئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، وعدد من مالكي ومديري شركات الادارة المماثلة، وذلك بغرض بحث أسلوب إدارة وتشغيل ممشي شرم الشيخ السياحي " السلام بوليفار" .

في اطار المتابعة اليومية للمشروعات الجارية علي أرض المحافظة، للوقوف علي نسب التنفيذ وتذليل اية عقبات تواجهها وحلها علي أرض الواقع.

وخلال الاجتماع قرر المحافظ، تعيين رئيسا لقطاع الممشي السياحي تابعا لمجلس مدينة شرم الشيخ لمتابعة أعمال التشغيل والصيانة والنظافة، كما تم بحث إقامة منطقتين الاولى رياضية والثانية ترفيهية، بالممشى لتوفير وسائل جذب للزائرين وتوفير خدمات وأنشطة تتماشى مع الطابع السياحي للمدينة.

وقرر المحافظ، عقد اجتماع موسع يوم الثلاثاء القادم بحضور كافة الجهات المعنية لاتخاذ كافة القرارات وسبل تنفيذ المقترحات مشددا علي بدء التشغيل الفعلي وافتتاح تلك الأنشطة أوائل العام القادم 2024.

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