محمد صلاح يُعزز بهدف ثانٍ لمنتخب مصر أمام جيبوتي

تصفيات كأس العالم 2026

استطاع محمد صلاح إحراز ثاني أهداف منتخب مصر أمام نظيره جيبوتي في المباراة التى تجمع المنتخبين حاليًا ضمن منافسات تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وتمكن محمد صلاح من تسجيل الهدف الثاني عن طريق ركلة جزاء معلنا ثاني أهداف الفراعنة أمام جيبوتي بتصفسات أمم أفريقيا الحالية.

وكان صلاح قد افتتح التسجيل وأحرز الهدف الأول فى الدقيقة 16 من بداية اللقاء وبتلك الأحداث الجارية حتى الآن أصبحت النتيجة هدفين دون رد.

تشكيل منتخب مصر أمام جيبوتي في تصفيات كأس العالم 2026

في حراسة مرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع عمر كمال ، أحمد سامي ،محمد عبد المنعم ،أحمد فتوح

خط الوسط: مروان عطية، محمد النني ، أحمد سيد زيزو

خط الهجوم مرموش ، محمد صلاح ، مصطفي محمد