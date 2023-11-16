طبيبة تكشف مفاجأة حول السمك البلطي وسن الشيخوخة

وصفت الدكتورة سولوماتينا السمك البلطي بأنه خطير بسبب محتواه المعدني، حيث قالت إن تناول الأسماك مثل البلطي يشكل خطورة خاصة في سن الشيخوخة.

ووصفت خبيرة التغذية سولوماتينا أسماك البلطي بأنها خطيرة بسبب محتواها المعدني في إحدى المقابلاتن وهذه السمكة هي نتاج تربية الأحياء المائية، أي أنه يتم تربيتها في الخزانات أو في المزارع المائية الخاصة.

وكل هذا يتوقف على مكان نشأتها وكيفية تغذيتها، وأوضحت إيلينا سولوماتينا لموسكو 24: "إذا كانت الظروف سيئة، فإن الأسماك تتراكم السموم والمعادن الثقيلة.

يمكن اعتبار البلطي عالي الجودة مصدرًا جيدًا للبروتين والفيتامينات والعناصر الدقيقة ومع ذلك، فقد وجد أن محتوى أحماض أوميجا 6 الدهنية في هذه الأسماك قد يتجاوز تركيز أحماض أوميجا 3 الدهنية، وعادة ما تصبح المنتجات التي تتميز بهذه النسبة موانع للاستخدام في عدد من الاضطرابات والأمراض (على وجه الخصوص، أمراض القلب، والحساسية، والربو، وأمراض المناعة الذاتية، والتهاب المفاصل).

وذكرت الدكتورة سولوماتينا أنه مع التقدم في السن، تضعف موارد الجسم الوقائية ولذلك لا تنصح الطبيبة كبار السن بتناول سمك البلطي، الذي يرتبط استهلاكه بالمخاطر المذكورة أعلاه.

أوصت بالحذر من سمك البلطي، لأنه قد يحتوي على مواد ومكونات مختلفة، وإذا كان الجسم سليماً فيمكنك تناوله مرة واحدة في الشهر.