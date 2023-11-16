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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

انطلاق صافرة أحداث مباراة منتخب مصر وجيبوتي بتصفيات كأس العالم 2026

مصر وجيبوتي
مصر وجيبوتي

انطلقت صافرة أحداث مباراة منتخب مصر الأول لمرة القدم، ونظيره جيبوتي على ملعب القاهرةالدولي في المباراة التى تجمع المنتخبين في افتتاح تصفيات الأمم الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

مجموعة مصر 

يتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، رفقة بوركينا فاسو وجيبوتي وإثيوبيا وغينيا بيساو وسيراليون.

القنوات الناقلة لـ مباراة منتخب مصر ضد جيبوتي 
ونجحت مجموعة قنوات أون تايم سبورت في الحصول على حق بث مباريات منتخب مصر في تصفيات كأس العالم في الذهاب والإياب، وتخصص قناة أون تايم سبورت لنقل مباراة منتخب مصر ضد جيبوتي على الهواء مباشرة عبر البثين الأرضي والفضائي.

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