شاهد..بث مباشر دون تقطيع مباراة مصر وجيبوتي بتصفيات كأس العالم 2026

مشاهدة مباراة مصر وجيبوتي بث مباشر يلا شوت اليوم بتصفيات كأس العالم 2026 ، منتخب مصر يستعد بفارغ الصبر لخوض أولى مبارياته في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026. وستكون هذه المباراة أمام منتخب جيبوتي وستقام على استاد القاهرة الدولي يوم الخميس المقبل. إنها لحظة مهمة ومثيرة للمنتخب الوطني، حيث يسعى اللاعبون إلى تحقيق فوز يمنحهم دفعة معنوية كبيرة ويضعهم في صدارة المجموعة منذ البداية.

مجموعة التصفيات التي وقع فيها منتخب مصر تضم أيضًا منتخبات بوركينا فاسو، وجيبوتي، وسيراليون، وإثيوبيا، وغينيا بيساو. يعني هذا أن المنافسة ستكون قوية ومحتدمة، وأن المنتخب الوطني بحاجة إلى تحقيق نتائج إيجابية في كل مباراة.

إن الهدف الأسمى للمنتخب المصري هو التأهل إلى كأس العالم 2026 في قطر، وهذا يعني أنه يجب عليه تحقيق أداء متميز في جميع المباريات. يجد المنتخب نفسه في فرصة ممتازة لتحقيق هذا الحلم بسبب التعديل الجديد في بطولة كأس العالم، حيث ستشارك 9 منتخبات من القارة السمراء لأول مرة في تاريخ البطولة.

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يعتمد الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا على العناصر الأساسية في مواجهة جيبوتي. حيث يضم المنتخب لاعبين بارزين مثل محمد الشناوي حارس الأهلي ومحمد صلاح نجم ليفربول، بالإضافة إلى عمر مرموش لاعب فرانكفورت الألماني ومصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي. هؤلاء اللاعبين سيكونوا في قلب المباراة لتسجيل الأهداف وتحقيق الانتصار.

بالإضافة إلى اللاعبين الذين ذكرناهم، يمتلك منتخب مصر العديد من اللاعبين المميزين مثل مصطفى فتحي ومحمود حسن تريزيجيه وحسين الشحات، الذين سيكونوا أيضًا جاهزين للمشاركة وتقديم أداء رائع في المباريات القادمة.

نتمنى للمنتخب المصري كل التوفيق والنجاح في هذه التصفيات ونتطلع بشوق إلى رؤية الفريق يمثلنا بكرامة في كأس العالم 2026. إنها فرصة لتحقيق حلم الوصول إلى أكبر منصة كروية عالمية ونأمل أن يكون الطريق مفتوحًا أمامنا لتحقيق هذا الحلم.

موعد مباراة منتخب مصر أمام جيبوتي في تصفيات كأس العالم 2026

يستهل المنتخب الوطني لكرة الكرة أولي مواجهاته في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، بمواجهة جيبوتي، الخميس المقبل الموافق 16 نوفمبر الجاري، و تقام المباراة على ستاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت مكة المكرمة والإمارات العربية المتحدة.

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تذاع مباراة منتخب مصر أمام جيبوتي، التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، المقرر لها الخميس المقبل الموافق 16 نوفمبر 2026، عبر شاشة قناة أون سبورتس.

قائمة منتخب مصر لمباراة جيبوتي في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا عن قائمة اللاعبين النهائية وتضم ٢٥ لاعبا لمعسكر شهر نوفمبر والذي يتخلله مباراتي جيبوتي و سيراليون يومي ١٦ و ١٩ نوفمبر الجاري في الجولة الأولي والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦.

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