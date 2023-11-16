بث مباشر مباراة مصر وجيبوتي يلا شوت

بث مباشر مباراة مصر وجيبوتي يلا شوت؛ تصفيات إفريقيا لكأس العالم 2026 اليوم 16 نوفمبر يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، لخوض مواجهة قوية أمام نظيره جيبوتي ، مساء اليوم الخميس في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، في مستهل مشواره في تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

يتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، رفقة بوركينا فاسو وجيبوتي وإثيوبيا وغينيا بيساو وسيراليون.

القنوات الناقلة لـ مباراة منتخب مصر ضد جيبوتي يوم الخميس 16-11-2023 في تصفيات كأس العالم

نجحت مجموعة قنوات أون تايم سبورت في الحصول على حق بث مباريات منتخب مصر في تصفيات كأس العالم في الذهاب والإياب، وتخصص قناة أون تايم سبورت لنقل مباراة منتخب مصر ضد جيبوتي على الهواء مباشرة عبر البثين الأرضي والفضائي.

وعلى صعيد استعداد منتخب مصر، بقيادة المدير الفني البرتغالي، روي فيتوريا، اكتملت صفوف المنتخب في التدريب الثاني للفراعنة بتواجد محمد صلاح ومصطفي محمد وعمر مرموش ومشاركتهم في المران.

موعد مباراة منتخب مصر وجيبوتي بتوقيت مصر والدول العربية في تصفيات أفريقيا لكأس العالم اليوم الخميس

تقام مباراة منتخب مصر لكرة القدم ضد جيبوتي اليوم والتى يلعب خلالها لاعب المنتخب المصري، ونادي ليفربول محمد صلاح، ويأتي موعد مباراة منتخب مصر وجيبوتي بتوقيت القاهرة والدول العربية كما يلي:

تنطلق مباراة مصر اليوم ضد جيبوتي في تمام الساعة 6 بتوقيت مصر على أرضية ملعب استاد القاهرة.

ويوافق موعد مباراة منتخب مصر اليوم الساعة 7 بتوقيت السعودية.

وتأتي مباراة منتخب مصر ضد جيبوتي في الساعة 8 بتوقيت الإمارات.

ويوافق موعد ماتش منتخب مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم الساعة 7 مساءً بتوقيت الأردن.

ويأتي موعد مباراة جيبوتي ضد مصر اليوم الساعة 7 مساءً بتوقيت سوريا.

ويوافق ماتش مصر وجيبوتي اليوم الساعة 7 بتوقيت قطر والكويت.

من معلق مباراة مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم 2026؟

سيظهر المعلق الشهير أيمن الكاشف على قناة "أون تايم سبورتس" للتعليق على مباراة مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم 2026. بينما سيتولى المعلق مشاري القرني مهمة التعليق على المباراة المنتظرة على قناة SSC1 HD.

أين تبث مباراة مصر وجيبوتي اليوم؟

تبث مباراة مصر وجيبوتي عبر SSC1 HD، وقناة أون تايم.

بث مباشر مباراة مصر وجيبوتي.

كما تذاع مباراة منتخب مصر امام نظيرة منتخب جيبوتي بث مباشر اليوم في الجوله الاولى بث مباشر مباراة مصر وجيبوتي في تصفيا كاس العالم حيث من المقرر ان تنقل المباراة بين المنتخبين عبر قناة اون تايم سبورت المصرية المفتوحة وقناة SSC SPORT.

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