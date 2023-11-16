الخميس 16 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

محافظ جنوب سيناء يتفقد مركز معلومات شبكات المرافق بشرم الشيخ

جولة محافظ جنوب سيناء
جولة محافظ جنوب سيناء

قام اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، بزيارة تفقدية لمركز معلومات شبكات المرافق بمحافظة جنوب سيناء بمقر المركز بمجلس مدينة شرم الشيخ الجديد وخلال التفقد قام المهندس عيسى متولى عوض الله مدير المركز بعرض "بريزنتيشن " تضمن موقف العاملين بالمركز، والأجهزة التي تم توريدها، والأجهزة الجاري توريدها وموقف التدريب للعاملين، وكذا الأعمال التي قام بها المركز بعد إنتهاء فترة التدريب واحتياجات المركز من استكمال الهيكل الإداري استكمال توريد باقي أجهزة الكشف عن المرافق.

ووجه المحافظ بضرورة قيام المركز بمهامه التي أنشئ من أجلها والعمل على استكمال الأجهزة وجميع متطلبات المركز من أجهزة ومعدات وأفراد.

رافق المحافظ خلال التفقد اللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ.

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الجريدة الورقية