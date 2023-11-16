مشاهدة مباراة منتخب مصر

مشاهدة مباراة منتخب مصر (يلا شوت) ضد جيبوتي لايف بدون تقطيع يستضيف منتخب مصر الأول لكرة القدم نظيره جيبوتي في المباراة التي تجمع الفريقين مساء سوم الخميس 16-11-2023، على أرض ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لتصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

أعلنت قناة أون تايم سبورتس أنها ستبث مباراة منتخب مصر ضد جيبوتي في التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات بطولة كأس العالم، يمكن للراغبين في مشاهدة مباراة منتخب مصر ضد جيبوتي متابعة تردد القناة الناقلة مباراة منتخب مصر اليوم من خلال التالي

القمر الصناعي: نايل سات

التردد:11861

الاستقطاب:رأسي

معامل الترميز: 27500

التصحيح: 5/6

تاريخ مواجهات مصر ضد جيبوتي

التقى منتخب مصر وجيبوتي في مناسبتين رسميتين من قبل، في تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم كانتا موسم 2008 - 2009.

وكانت المباراة الأولى بين مصر وجيبوتي، خارج الديار، ونجح حينها الفراعنة في الانتصار بأربعة أهداف مقابل لا شيء.

وكرر المنتخب الوطني الأول، الانتصار بنفس النتيجة في مواجهة الإياب.

موعد مباراة منتخب مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم 2026

بث مباشر مشاهدة مباراة مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم 2026، حيث تقام المباراة المرتقبة في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الخميس 16 نوفمبر الجاري، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، بث مباشر مشاهدة مباراة مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم 2026 لحظة بلحظة.

تشكيل منتخب مصر لمواجهة جيبوتي في تصفيات كأس العالم 2026

بث مباشر مشاهدة مباراة مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم 2026.. أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا عن قائمة اللاعبين النهائية.

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: أحمد فتوح، محمد عبدالمنعم، علي جبر، محمد هاني.

الوسط: حمد فتحي، محمد النني أو إمام عاشور، أحمد سيد زيزو.

الهجوم: محمد صلاح، مصطفى محمد، محمد حسن "تريزيجيه" أو عمر مرموش.

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