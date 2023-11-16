بث مباشر مشاهدة مباراة مصر وجيبوتي يلا شوت اليوم

كورة لايف بث مباشر مشاهدة مباراة مصر وجيبوتي يلا شوت اليوم يبحث الملايين من جماهير الكرة المصرية عن كيفية مشاهدة مباراة منتخب مصر لكرة القدم اليوم في بداية مشواره بتصفيات إفريقيا المؤهلة لنهائيات المونديال، ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر في مستهل مبارياته بالمجموعة نظيره منتخب جيبوتى.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى من تصفيات أفريقيا لكأس العالم بجانب منتخبات، بوركينا فاسو، جيبوتي، إثيوبيا، غينيا بيساو، وسيراليون.

تشكيل منتخب مصر المتوقع اليوم

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: أحمد فتوح، محمد عبدالمنعم، علي جبر، محمد هاني.

الوسط: حمد فتحي، محمد النني أو إمام عاشور، أحمد سيد زيزو.

الهجوم: محمد صلاح، مصطفى محمد، محمد حسن "تريزيجيه" أو عمر مرموش.

القنوات الناقلة لـ مباراة منتخب مصر ضد جيبوتي يوم الخميس 16-11-2023 في تصفيات كأس العالم

نجحت مجموعة قنوات أون تايم سبورت في الحصول على حق بث مباريات منتخب مصر في تصفيات كأس العالم في الذهاب والإياب، وتخصص قناة أون تايم سبورت لنقل مباراة منتخب مصر ضد جيبوتي على الهواء مباشرة عبر البثين الأرضي والفضائي.

وعلى صعيد استعداد منتخب مصر، بقيادة المدير الفني البرتغالي، روي فيتوريا، اكتملت صفوف المنتخب في التدريب الثاني للفراعنة بتواجد محمد صلاح ومصطفي محمد وعمر مرموش ومشاركتهم في المران.

أسعار تذاكر مباراة منتخب مصر ضد جيبوتي

الدرجة السعر الدرجة الثالثة 30 جنيها الدرجة الثانية 50 جنيها الدرجة الأولى 75 جنيها المقصورة 250 جنيها

وعلى صعيد استعداد منتخب مصر، بقيادة المدير الفني البرتغالي، روي فيتوريا، اكتملت صفوف المنتخب في التدريب الثاني للفراعنة بتواجد محمد صلاح ومصطفي محمد وعمر مرموش ومشاركتهم في المران.

وتضم قائمة منتخب مصر 25 لاعبا وهم: محمد الشناوي ومحمد صبحي وأحمد الشناوي محمد هاني وعمر كمال وعلي جبر ومحمد عبدالمنعم وأحمد سامي ورامي ربيعة ومحمد حمدي وأحمد فتوح وطارق حامد ومروان عطية ومحمد النني وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو ومحمود حمادة وحمدي فتحي ومحمد صلاح ومصطفي فتحي ومصطفي محمد ومحمد شريف ومحمود حسن تريزيجيه وعمر مرموش وحسين الشحات.

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