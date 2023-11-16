نوفمبر شهر الطلاق.. فنانون أعلنوا انفصالهم رسميًا في أقل من24 ساعة|تشابهت الحالة واختلفت الأسباب

شهد شهر نوفمبر 2023 إنفصال عدد كبير من مشاهير الوسط الفني، والذي بدأ بطلاق الفنان ياسر فرج من الإعلامية هبة الهواري، لتتوالى بعدها حالات الطلاق واحدة بعد الأخرى، لدرجة وصلت إلى وقوع ثلاث حالات طلاق في خلال أقل من 24 ساعة.

طلاق ياسر فرج وهبة الهواري

انفصل الفنان ياسر فرج، عن زوجته مذيعة الراديو هبة الهوارى، يوم 9 نوفمبر 2023، بعد زواج استمر أكثر من عام و8 أشهر فقط، وجاء ذلك في هدوء تام دون وقوع أية خلافات بينهما.

طلاق ياسر فرج وهبة الهواري

واحتفل ياسر فرج بزواجه من الإعلامية هبة الهوارى، وسط أجواء عائلية بحضور أسرة العروسين والأصدقاء المقربين من داخل الوسط الفني وخارجه، وكان بينهم هانى رمزى، ولقاء سويدان، ومحسن منصور، والمخرج عمرو عابدين.

طلاق ياسر فرج وهبة الهواري

طلاق بوسي وهشام ربيع

أعلن رجل الأعمال هشام ربيع، في يوم 14 نوفمبر 2023، انفصاله رسميًا عن زوجته المطربة بوسي، بعد أيام من براءته من القضية المُلفقة له وفقًا لتحقيقات النيابة، مشيرًا إلى أن الطلاق تم بهدوء وانتهى كل شيء بينهما بالود والاحترام.

وصرح ربيع بأنه لا ينوي الدخول في أي صراعات بشأن هذا الموضوع والتي من شأنها تعطيل مسار حياتهما الشخصية.

طلاق بوسي وهشام ربيع

ونفت بوسي المزاعم المتداولة بشأن طلاقها من زوجها هشام ربيع، مؤكده أنها مجرد شائعات مُغرضة وعارية تمامًا من الصحة، كما تجاهلت تصريحات الأول وشاركت جمهورها بمجموعة صور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا عبر حسابها الشخصي بموقع "انستجرام".

طلاق بوسي وهشام ربيع

طلاق هنا الزاهد وأحمد فهمي

أعلنت الفنانة هنا الزاهد، أمس الأربعاء 15 نوفمبر 2023، طلاقها رسميًا من زوجها النجم أحمد فهمي بعد زواج استمر 4 سنوات، وذلك خلال منشور شاركته عبر خاصية القصص المصورة "ستوري" بحسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وكتبت هنا الزاهد: "الحمدلله تم الانفصال رسمي بيني وبين أحمد بعد 4 سنين جواز وربنا يكتب لكل واحد فينا الخير".

طلاق هنا الزاهد وأحمد فهمي

وحسبما أفاد عدد من المصادر المقربة للطرفين هنا وفهمي، تم الانفصال بينهما منذ 3 أشهر تقريباً دون حدوث طلاق رسمي، وذلك بسبب تأخر انتهاء إجراءات الطلاق نتيجة لإنشغالهما بتصوير أعمالهما الفنية.

وشهدت الأشهر الماضية توترًا شديدًا في علاقة هنا وفهمي الزوجية، حتى وصلت الخلافات بينهما إلى طريق مسدود، الأمر الذي دفع هنا لترك منزل الزوجية والاستقرار في منزل والدتها خلال الثلاثة أشهر الماضية، بعد اتفاق الثنائي على الانفصال سرًا في هدوء.

طلاق هنا الزاهد وأحمد فهمي

طلاق زينب فياض ابنة هيفاء وهبي

أعلنت زينب فياض ابنة النجمة هيفاء وهبي، أيضًا أمس الأربعاء 15 نوفمبر 2023، عن طلاقها رسميًا، خلال منشور شاركته خلال خاصية القصص المصورة "ستوري" عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام".

زينب فياض مع ابنتيها

جاء منشور ابنة هيفاء وهبي ردًا على سؤال أحد المتابعين: "زينب فياض ليش تطلقت؟"، لترد عليها قائلة: "كل شيء بـ هالحياة قسمة ونصيب".